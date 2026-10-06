Jannik Sinner se perderá el resto de 2026 y Alexander Zverev se perfila como nuevo número 1

Buenos Aires, 6 de octubre (NA) -- El tenista italiano y actual número 1 del mundo, Jannik Sinner, comunicó que no competirá más en 2026 debido a una lesión, lo que abrirá la puerta al alemán Alexander Zverev para convertirse en el nuevo líder del ranking.

"Junto a los doctores hemos decidido que necesito un tratamiento para mi rodilla, lo que significa que la temporada 2026 ha terminado oficialmente para mí", indicó Sinner en un comunicado, recordando que su última participación fue en julio, cuando se consagró campeón en Wimbledon.

El tenista lamentó que "los últimos años, especialmente el final en Turín, me dieron muchos momentos hermosos y emociones, por lo que este año será diferente. Pero en este momento necesito pensar acerca de mi carrera a largo plazo".

En su mensaje, Sinner también se comprometió a trabajar en su recuperación: "Haré todo lo posible para volver al 100%. Les agradezco por el apoyo y espero verlos muy, muy pronto en la cancha de nuevo".

La ausencia del italiano podría extenderse más de cinco meses, lo que le costará perder el primer puesto del ranking mundial en los próximos años. El principal candidato a sucederlo en esa posición es Alexander Zverev, quien ha tenido un año destacado al ganar sus primeros títulos de Grand Slam en Roland Garros y el US Open.

De hecho, Zverev tiene prácticamente asegurado finalizar la temporada en la cima del ranking, a menos que no sume más puntos y el español Carlos Alcaraz logre victorias en los Masters de Shanghái y París, además del ATP Finals en Turín y otros torneos antes de que termine el año.

En 2026, Sinner participó en nueve torneos, de los cuales ganó seis (Wimbledon y los Masters de Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid y Roma), mientras que solo perdió tres partidos: en las semifinales del Abierto de Australia ante el serbio Novak Djokovic, en los cuartos de final del ATP 500 de Doha contra el checo Jakub Mensik y en la segunda ronda de Roland Garros frente al argentino Juan Manuel Cerúndolo.

Agencia NA