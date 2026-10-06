Pedro Sánchez reitera decretos sobre vivienda tras anunciar elecciones anticipadas en España

Buenos Aires, 6 octubre (NA) -- El Gobierno español de Pedro Sánchez aprobó este martes nuevamente dos decretos de emergencia sobre vivienda que habían sido rechazados apenas cuatro días atrás por el Congreso, en una decisión que se produce un día después de que el mandatario convocara a elecciones generales anticipadas para el próximo 29 de noviembre.

Las normas mantienen el núcleo de las medidas rechazadas el viernes pasado, aunque incorporan algunas modificaciones, y deberán ser ahora sometidas a la Diputación Permanente del Congreso, órgano que asume determinadas funciones parlamentarias tras la disolución de las Cortes.

"Estos dos decretos mantienen la esencia de los dos reales decretos que decayeron", afirmó Sánchez durante una rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros reproducida por diversas cadenas internacionales.

El jefe del Ejecutivo justificó la decisión al señalar que "las circunstancias" que llevaron al Gobierno a impulsar las medidas "no han cambiado en estos días" y defendió las normas como "ambiciosas, razonables y necesarias".

Entre las principales iniciativas figuran la ampliación hasta 2030 de la protección contra los desahucios de personas vulnerables, límites a determinadas subas de los alquileres, la regulación de los contratos temporarios y por habitaciones y restricciones a las compras especulativas de viviendas por parte de grandes fondos.

El paquete también contempla incentivos fiscales para inquilinos y pequeños propietarios, un IVA del 10 por ciento para los pisos turísticos, una reducción al 4 por ciento para la vivienda protegida y mecanismos de financiación para facilitar el acceso a la primera vivienda.

El Gobierno incorporó además un programa de préstamos de hasta 50.000 euros a interés cero para la compra de la primera vivienda, para el que prevé movilizar hasta 10.000 millones de euros.

Uno de los decretos establece también la prórroga de dos años para determinados contratos de alquiler que vencen antes de fines de 2028 y limita las actualizaciones de las rentas.

La segunda norma apunta a establecer la renovación automática de los contratos de alquiler de vivienda habitual, aunque su aplicación quedará condicionada a que sea convalidada por la Diputación Permanente.

Los dos decretos habían sido rechazados el viernes por el Congreso, en uno de los mayores reveses parlamentarios sufridos por el Gobierno de coalición integrado por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Sumar.

El principal decreto cayó por 178 votos contra 172 tras el rechazo del Partido Popular (PP), Vox, Junts y Unión del Pueblo Navarro (UPN).

La derrota parlamentaria profundizó la crisis política y precedió la decisión de Sánchez de disolver las Cortes y convocar elecciones para el 29 de noviembre, casi ocho meses antes de la fecha inicialmente prevista.

Con el Parlamento ya disuelto, los decretos deberán pasar por la Diputación Permanente, compuesta por 68 legisladores más la presidenta del Congreso. La nueva composición de la votación podría favorecer al Ejecutivo en al menos uno de los decretos, debido a que el voto de Junts ya no sería indispensable para alcanzar la mayoría.

El segundo texto, sin embargo, presenta mayores dificultades debido a la oposición expresada por el Partido Nacionalista Vasco (PNV) a la renovación automática de los contratos. La vivienda se convirtió en uno de los principales temas de la campaña electoral española tras varias semanas de protestas por el aumento de los alquileres y las dificultades de acceso a una casa.

Las movilizaciones se intensificaron luego del desalojo en Madrid de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años cuyo caso generó una fuerte reacción social y protestas en distintas ciudades del país. El lunes, miles de personas volvieron a manifestarse en Barcelona por la crisis habitacional, en una protesta que terminó con incidentes, detenidos y policías heridos.

La oposición cuestionó la decisión de volver a llevar las normas a votación. Vox calificó la maniobra como una "cacicada" y sostuvo que el Congreso ya había rechazado los decretos cuando se encontraba en pleno ejercicio de sus funciones.

Sánchez, en tanto, defendió que el Ejecutivo seguirá adoptando decisiones hasta las elecciones y sostuvo que las medidas de vivienda responden a una situación de emergencia social.

El adelanto electoral coloca así a la crisis habitacional en el centro de una campaña en la que el PSOE buscará defender sus políticas frente al PP de Alberto Núñez Feijóo y Vox, mientras los distintos espacios políticos comienzan a definir sus alianzas de cara a los comicios del 29 de noviembre.