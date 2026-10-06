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Detención de exjefe del BND por presunto espionaje en Alemania

August Hanning, quien dirigió el BND entre 1998 y 2005, fue arrestado junto a un colaborador, sospechoso de entregarle documentos confidenciales a cambio de dinero.

06/10/2026 | 12:00Redacción Cadena 3

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Martín Jäger, presidente del Servicio Federal de Inteligencia (BND por su sigla en alemán)

FOTO: Martín Jäger, presidente del Servicio Federal de Inteligencia (BND por su sigla en alemán)

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Buenos Aires, 6 de octubre (NA) — El exdirector del Servicio Federal de Inteligencia de Alemania (BND), August Hanning, fue arrestado este martes bajo la sospecha de espionaje, obtención de secretos de Estado y tentativa de traición, según informó la Fiscalía Federal alemana.

En el mismo operativo, también fue detenido su antiguo jefe de gabinete, Manfred D., quien es investigado como presunto cómplice en esta trama. Según las acusaciones, ambos habrían pactado en 2010 que el colaborador proporcionara información interna del BND a Hanning a cambio de una compensación económica.

Se estima que Manfred D. entregó alrededor de 2.000 documentos, muchos de ellos clasificados. La Fiscalía sostiene que Hanning utilizó parte de este material para elaborar un análisis destinado a un miembro de un servicio de inteligencia extranjero, aunque aún no se ha confirmado si este análisis fue efectivamente entregado.

Además, las autoridades están investigando posibles contactos de Hanning con otro representante de inteligencia extranjero, al que habría transmitido información política, basada en parte en documentos del BND. Hasta el momento, los países involucrados no han sido identificados.

Ambos detenidos deberán comparecer ante un juez para determinar su situación legal. Este caso ha generado gran preocupación en Alemania, dado el alto perfil de Hanning, quien dirigió el BND durante un período crucial de la historia reciente del país.

Lectura rápida

¿Quién fue detenido?
August Hanning, exjefe del BND, y su antiguo colaborador, Manfred D.

¿Por qué fueron arrestados?
Por sospechas de espionaje, obtención de secretos de Estado y tentativa de traición.

¿Cuándo ocurrió la detención?
El 6 de octubre de 2026.

¿Qué información se les atribuye?
La entrega de aproximadamente 2.000 documentos clasificados a cambio de dinero.

¿Qué se investiga actualmente?
Contactos de Hanning con servicios de inteligencia extranjeros y el uso de información del BND.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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