El Tribunal Supremo español levanta la orden de detención y Carles Puigdemont podría regresar

FOTO: Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat de Catalunya durante el proceso independentista de 2017, permanece exiliado en Bélgica.

Buenos Aires, 6 octubre (NA) -- El Tribunal Supremo de España ha decidido levantar este martes la orden de detención contra el expresidente catalán Carles Puigdemont, lo que elimina el principal impedimento judicial para su regreso al país después de casi una década de ausencia.

Esta resolución se dio a conocer tras el fallo del Tribunal Constitucional, que determinó que la ley de amnistía aprobada en 2023 puede aplicarse también al delito de malversación vinculado al uso de fondos públicos durante el referéndum independentista de Cataluña de 2017.

Con esta nueva interpretación, el Supremo dejó sin efecto la orden de arresto que pesaba sobre Puigdemont, quien ha estado residenciado en Waterloo, Bélgica.

El exdirigente abandonó España en 2017 tras el intento de declaración de independencia de Cataluña y ha permanecido fuera del país para evitar su detención.

Puigdemont, en su calidad de presidente de la Generalitat de Cataluña, lideró el referéndum de independencia del 1 de octubre de 2017, el cual fue declarado ilegal por las autoridades españolas. Posteriormente, el Parlamento catalán proclamó una declaración unilateral de independencia.

La decisión del Tribunal Supremo es significativa, especialmente porque se produce a menos de dos meses de las elecciones generales anticipadas, programadas para el 29 de noviembre.

El exmandatario sigue teniendo un rol relevante en la política española a través de Junts per Catalunya, partido que fue clave para la formación del gobierno del socialista Pedro Sánchez.

La ley de amnistía fue el resultado de un acuerdo entre el PSOE y las fuerzas independentistas catalanas para facilitar la investidura de Sánchez, generando controversia política y judicial en España.

La oposición, en particular el Partido Popular y Vox, ha criticado enérgicamente esta norma, mientras que el Gobierno la defiende como un medio para reducir el conflicto territorial en Cataluña.

La situación legal de Puigdemont había sido uno de los principales aspectos pendientes en la aplicación de la amnistía, dado que existía un debate sobre si los delitos de malversación podían estar cubiertos por la ley. El fallo del Constitucional cambió este panorama y permitió al Supremo retirar la orden de detención.

Aunque actualmente no hay planes para que Puigdemont sea candidato en las elecciones del 29 de noviembre, su posible regreso a España podría ser un tema central en la campaña electoral.

El líder independentista no ha comunicado una fecha específica para su regreso, pero la nueva situación judicial le permite hacerlo sin temor a ser arrestado por las causas incluidas en la amnistía.