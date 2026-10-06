Un carguero hundido por drones en el mar Negro genera preocupación internacional

FOTO: Buque mercante similar al hundido frente a las costas de Bulgaria por drones

Buenos Aires, 6 de octubre (NA) -- Un carguero mercante fue hundido este martes tras ser alcanzado por drones en el mar Negro, frente a la costa de Bulgaria, en un ataque que también afectó a un segundo buque comercial y elevó la alarma por la expansión del conflicto en la región.

El hecho ocurrió durante la madrugada en la zona económica exclusiva búlgara, a unos 70 a 80 kilómetros de la costa, cerca de la localidad de Byala, según informaron autoridades búlgaras y agencias internacionales.

El buque hundido fue identificado como el ALFA WATAN, de bandera de Togo, mientras que el segundo barco atacado, el ABLE, un granelero con bandera de Palaos, se incendió pero pudo ser evacuado. La tripulación del ALFA WATAN permanecía desaparecida, en tanto que dos tripulantes del ABLE resultaron heridos.

Las autoridades búlgaras lanzaron un operativo de búsqueda y rescate para intentar localizar a los marinos desaparecidos y evaluar, además, posibles daños ambientales provocados por el hundimiento.

El presidente y primer ministro de Bulgaria, Rumen Radev, calificó el episodio como una "violación flagrante del derecho internacional y marítimo" y advirtió sobre los riesgos de una ampliación del conflicto derivado de la guerra entre Rusia y Ucrania.

Hasta el momento no estaba oficialmente determinado el origen de los drones, aunque las primeras evaluaciones citadas por agencias occidentales apuntaban a una posible responsabilidad rusa. La OTAN evitó hacer comentarios y remitió las consultas a las autoridades búlgaras.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, condenó el ataque y afirmó que las agresiones contra la navegación civil en el mar Negro son "inaceptables", en medio de una creciente preocupación internacional por la seguridad marítima en esa zona estratégica.

El episodio se produce en un contexto de renovada tensión en el mar Negro, donde en los últimos días ya se habían reportado otros ataques contra embarcaciones civiles, lo que alimenta el temor a una extensión del frente bélico hacia áreas cada vez más cercanas a países miembros de la OTAN.