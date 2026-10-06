Sueños de Radio se despide de Córdoba y encara su recta final hacia Buenos Aires
Tras una emotiva premiación en la UNC y recorridas por la capital, los estudiantes comienzan el regreso mientras la propuesta entra en su etapa decisiva.
06/10/2026 | 11:03Redacción Cadena 3
FOTO: Sueños de Radio se despide de Córdoba.
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Audio. "Sueños de Radio" se despide de Córdoba y encarará su recta final en Buenos Aires
Sueños de Radio
Las delegaciones estudiantiles que llegaron desde distintos puntos del país comenzaron a despedirse este martes de la ciudad de Córdoba, tras vivir las instancias centrales de la tercera edición del certamen federal "Sueños de Radio".
Luego de ser reconocidos en el Centro Cultural de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), los jóvenes completaron su estadía con visitas al Jardín Botánico y al Museo del Deporte en el Estadio Mario Alberto Kempes antes de emprender el retorno a sus provincias.
El concurso impulsado por Cadena 3 reunió a más de 13.000 alumnos, 800 docentes y 400 colegios de todo el territorio nacional, compitiendo en las categorías de periodismo y bandas de garage.
Más allá de los premios en juego, estudiantes y profesores de comunidades como Villa Mercedes, Gobernador Crespo, San Lorenzo y La Rioja destacaron el valor pedagógico y la experiencia de integración federal vivida en la capital provincial.
Con las jornadas de Arequito, Rosario y Córdoba ya concluidas, la iniciativa entra ahora en su recta final.
La próxima semana se llevarán a cabo los encuentros definitorios en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde el proyecto completará su recorrido nacional premiando las mejores producciones radiofónicas y musicales generadas en las aulas argentinas.
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Edición 2026. Sueños de Radio premió a los finalistas de Periodismo y Bandas de Garaje: conocé a los ganadores
La Escuela de Educación Secundaria Orientada Nº 8083 San Carlos, de San Lorenzo (Santa Fe) se adjudicó la categoría Periodismo. Y el Instituto Sagrado Corazón “Hermanos Maristas” de San Francisco (Córdoba) triunfó en Bandas de Garaje.
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Lectura rápida
¿Qué certamen se llevó a cabo en Córdoba? La tercera edición del certamen federal "Sueños de Radio".
¿Quiénes participaron en el concurso? Más de 13.000 alumnos, 800 docentes y 400 colegios de todo el país.
¿Cuándo se despidieron las delegaciones estudiantiles? Este martes.
¿Dónde se realizarán los encuentros definitorios? En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
¿Por qué es importante el certamen? Destaca el valor pedagógico y la experiencia de integración federal entre estudiantes y comunidades.