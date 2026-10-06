Sueños de Radio se despide de Córdoba y encara su recta final hacia Buenos Aires

Las delegaciones estudiantiles que llegaron desde distintos puntos del país comenzaron a despedirse este martes de la ciudad de Córdoba, tras vivir las instancias centrales de la tercera edición del certamen federal "Sueños de Radio".

Luego de ser reconocidos en el Centro Cultural de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), los jóvenes completaron su estadía con visitas al Jardín Botánico y al Museo del Deporte en el Estadio Mario Alberto Kempes antes de emprender el retorno a sus provincias.

El concurso impulsado por Cadena 3 reunió a más de 13.000 alumnos, 800 docentes y 400 colegios de todo el territorio nacional, compitiendo en las categorías de periodismo y bandas de garage.

Más allá de los premios en juego, estudiantes y profesores de comunidades como Villa Mercedes, Gobernador Crespo, San Lorenzo y La Rioja destacaron el valor pedagógico y la experiencia de integración federal vivida en la capital provincial.

Con las jornadas de Arequito, Rosario y Córdoba ya concluidas, la iniciativa entra ahora en su recta final.

La próxima semana se llevarán a cabo los encuentros definitorios en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde el proyecto completará su recorrido nacional premiando las mejores producciones radiofónicas y musicales generadas en las aulas argentinas.

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