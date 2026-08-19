"La plata mata la Justicia": dolor del papá tras el sobreseimiento del empresario que mató a su hijo

FOTO: La familia de Alan Villouta recurrirá el fallo que sobreseyó a Alejandro Verdenelli. (Los Andes)

Andrés Villouta, padre de Alan, expresó su indignación y su profundo dolor luego de que Alejandro Verdenelli fuera sobreseído por la prescripción de la causa en la que había sido condenado a tres años de prisión en suspenso por la muerte del joven.

Alan Villouta murió atropellado en agosto de 2017, cuando regresaba de trabajar y cruzaba el Acceso Sur, en Mendoza. En abril de 2020, Verdenelli recibió una pena de ejecución condicional y una inhabilitación para conducir. La sentencia fue apelada, pero la Justicia demoró casi seis años en resolver el recurso y finalmente dispuso el sobreseimiento por prescripción.

"Fueron nueve años de pechar un carro vacío. Nueve años de arrodillarnos, de pedir una pasarela en el lugar, de pedir una Justicia justa y de confiar en una nube. Se cagaron en la vida de una persona", relató Andrés en diálogo con Cadena 3.

El hombre describió la decisión judicial como un nuevo golpe para toda su familia. "Es un conjunto de emociones tan grande: indignación, vergüenza, burla. Pero el dolor, como papá, de sentir que te mataron a tu hijo dos veces fue partirnos nuevamente a la mitad", afirmó.

En uno de los momentos más fuertes de la entrevista, sostuvo: "El que tiene plata en este país mata, paga y sigue su vida como si nada. La plata mata la Justicia. Lo sigo sosteniendo".

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Andrés cuestionó especialmente el tiempo que demandó la resolución de la apelación. "Fueron cinco años y diez meses. Hablo desde mi ignorancia y desde mi emoción, pero es como si hubieran leído un párrafo por día", señaló.

También lamentó que ninguna autoridad judicial se haya comunicado con la familia para explicar lo sucedido. "Del Poder Judicial, de los jueces, no ha dado nadie la cara. Nadie dio la cara", aseguró.

Según contó, la familia fue recibida por el gobernador de Mendoza, el procurador de la Corte y autoridades del Ministerio de Seguridad provincial. Dijo que se pusieron a disposición para intentar recurrir el sobreseimiento e impulsar modificaciones legales.

Sin embargo, aclaró que ninguna decisión podrá reparar la pérdida. "Mi hijo no está. Yo perdí el partido por goleada en 2017, cuando lo alcé de la ruta. No busco ni empatarlo. No me importa si puede ser la 'ley Alan' o cómo se llame, pero necesitamos que esto cambie", expresó.

El padre de Alan también contó que Verdenelli nunca se comunicó con ellos ni les pidió disculpas. "Nunca. Jamás", lamentó.

"Sentimos que la Justicia pretendía que nosotros termináramos pidiéndole disculpas al que le quitó la vida a nuestro hijo por las molestias que le causamos durante estos nueve años. Esa es la indignación más grande", agregó.

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FOTO: Sobreseyeron definitivamente al empresario César Alejandro Verdenelli. (Foto: Los Andes)

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• El recuerdo de Alan

Durante la entrevista, Andrés recordó a su hijo como un joven trabajador, solidario y profundamente comprometido con su familia. Era el mayor de siete hermanos y desde chico colaboraba con su padre, quien trabajaba como panadero y electricista.

Alan había conseguido empleo como bachero en una pizzería mientras la familia atravesaba una situación económica difícil. Poco antes de comenzar, le hizo una promesa a su papá: "Yo empiezo a trabajar y te prometo que nunca más te va a faltar una bolsa de harina. Ese era mi hijo", resumió Andrés.

También recordó que, cuando sobraba comida en la pizzería, Alan llamaba a sus padres para compartirla con su familia. Además, participaba en actividades comunitarias y obras de teatro callejero destinadas a acompañar a chicos y transmitir mensajes de prevención sobre las adicciones y el alcohol.

Andrés recordó que, durante el velatorio, su esposa le dijo una frase que conserva desde entonces: "Gordo, con él nació nuestro amor y con él nunca se va a morir".

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FOTO: La familia de Alan Villouta recurrirá el fallo que sobreseyó a Alejandro Verdenelli. (Los Andes)

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La familia creó además una fundación para acompañar a otras personas que atravesaron situaciones similares. De acuerdo con Andrés, el espacio reúne a unas 5.000 personas y brinda contención y orientación a familiares de víctimas.

"Mi hijo no está y no quiero que nadie más pase por esto. Necesitamos ser escuchados a nivel nacional para que se trabaje en leyes que salven vidas", reclamó.

Finalmente, agradeció el acompañamiento recibido y pidió que el caso no quede en el olvido. "No queremos que vuelva a pasar algo así, ni en Mendoza ni en nuestra querida Argentina. Nadie tiene derecho a ser dueño de la vida de otra persona", concluyó.

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Informe de Facundo Dimaría. Entrevista de Rodolfo Barili.