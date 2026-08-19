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Franco Colapinto se prepara para el Gran Premio de Países Bajos en la Fórmula 1

El piloto argentino Franco Colapinto vuelve a la acción en el Gran Premio de Países Bajos, que marca el regreso de la F1 tras el receso de verano europeo.

19/08/2026 | 13:32Redacción Cadena 3

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El GP de Países Bajos se lleva a cabo en el Circuito de Zandvoort.

FOTO: El GP de Países Bajos se lleva a cabo en el Circuito de Zandvoort.

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Buenos Aires, 19 agosto (NA) -- Este fin de semana, el piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) se presentará en el Gran Premio de Países Bajos, correspondiente a la duodécima fecha del campeonato de Fórmula 1.

Este evento señala el regreso de la máxima categoría del automovilismo después de un parón de cuatro semanas debido al verano europeo y se llevará a cabo en el Circuito de Zandvoort, que se caracteriza por tener 14 curvas y una longitud de 4,307 kilómetros.

El piloto argentino llega a esta competencia tras una excelente temporada, en la que ha acumulado 19 puntos y ha mostrado destacadas actuaciones en diversas carreras del campeonato.

En la lucha por el título, el líder es el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), quien suma 219 puntos y aspira a ser el campeón más joven de la historia a sus 19 años.

En la segunda posición se encuentra el británico Lewis Hamilton (Ferrari) con 169 unidades, mientras que el top 5 se completa con George Russell (Mercedes), Charles Leclerc (Ferrari) y Lando Norris (McLaren).

El último vencedor del GP de Países Bajos fue el australiano Oscar Piastri (McLaren), quien en su momento lideraba el campeonato, pero sufrió una caída en su rendimiento en las últimas carreras.

Lectura rápida

¿Quién competirá en el GP de Países Bajos?
El piloto argentino Franco Colapinto representará a Alpine en la carrera.

¿Cuándo se realiza la carrera?
El Gran Premio de Países Bajos se lleva a cabo este fin de semana.

¿Dónde se disputará el evento?
La competencia tendrá lugar en el Circuito de Zandvoort.

¿Cuál es la situación de Colapinto en la temporada?
Colapinto ha tenido una buena temporada, sumando 19 puntos.

¿Quién lidera el campeonato?
El líder es Andrea Kimi Antonelli de Mercedes, con 219 puntos.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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