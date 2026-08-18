Santa Fe: nueva vía para que las pymes se financien en el mercado de capitales

Las micro, pequeñas y medianas empresas y los comercios santafesinos cuentan ahora con una nueva alternativa para obtener liquidez destinada a capital de trabajo: el descuento de documentos bursátiles a través del Mercado Argentino de Valores (MAV), con una tasa bonificada.

El mecanismo permite negociar cheques de pago diferido, pagarés bursátiles electrónicos y facturas de crédito electrónicas. La operación se realiza mediante agentes registrados en el MAV y la empresa recibe los fondos en su cuenta una vez concretada la negociación.

La Provincia destinó $1.000 millones para subsidiar la tasa de esta línea. Según la estimación oficial, ese aporte podría apalancar unas 8.112 operaciones por hasta $122.000 millones, tomando como referencia operaciones promedio de $15 millones y plazos de alrededor de 30 días.

Qué puede financiar una empresa

El instrumento está pensado principalmente para resolver necesidades de capital de trabajo. Una empresa que tiene un cheque, pagaré o factura a cobrar a plazo puede negociarlo en el mercado y obtener los fondos antes de su vencimiento, bajo las condiciones de la operación.

El monto máximo previsto es de hasta $180 millones por usuario.

La operatoria suma una alternativa al crédito bancario tradicional y permite que las empresas accedan a una red de más de 250 agentes miembros del MAV distribuidos en distintos puntos del país.

Cómo se accede

El procedimiento tiene tres pasos:

Contactar a un agente MAV. La empresa debe elegir un agente registrado para canalizar la operación. La nómina está disponible en el sitio oficial del mercado: Nómina de agentes del MAV.

Solicitar la elegibilidad. El agente gestiona ante la Provincia el Certificado de Elegibilidad y presenta la operación al MAV.

Recibir los fondos. Una vez negociado el documento, el MAV liquida la operación y acredita el dinero en la cuenta de la empresa, aplicando la bonificación de tasa correspondiente.

Una herramienta que ya tuvo operaciones

El esquema tiene como antecedente una experiencia realizada a través del MAV y el Banco Municipal de Rosario como agente de liquidación. En 90 días se concretaron 125 operaciones por más de $3.215 millones.

También existe actualmente un esquema similar instrumentado con el Banco de Santa Fe.

Para las empresas, la principal novedad de la nueva línea es la posibilidad de canalizar las operaciones mediante la red de agentes del mercado de valores, ampliando las opciones para transformar documentos comerciales en liquidez de corto plazo.

La herramienta se complementa con el Fogafe (Fondo de Garantías de Santa Fe) y otras alternativas destinadas a facilitar el acceso de las pymes al financiamiento y al mercado de capitales.