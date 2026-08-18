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Corea del Sur y EEUU acortan ejercicios militares tras petición de Washington

Las fuerzas armadas de Corea del Sur y Estados Unidos anunciaron la reducción de la duración de sus ejercicios militares, que finalizarán el viernes, a pedido de Washington.

18/08/2026 | 22:07Redacción Cadena 3

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Fuerzas armadas de Corea del Sur y EEUU acordaron acortar sus ejercicios militares

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SEÚL, Corea del Sur (AP) — Las fuerzas armadas de Corea del Sur y Estados Unidos han decidido acortar la duración de sus maniobras militares, cumpliendo con una solicitud de Washington, según informó el país asiático el miércoles.

Los ejercicios actualmente en curso con Estados Unidos se darán por finalizados el viernes, en lugar de la fecha originalmente prevista, que era el 27 de agosto, según el comunicado emitido por las fuerzas surcoreanas. Además, se acordó reducir la escala de algunos ejercicios conjuntos que se realizan en el terreno.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había ordenado estos recortes en las maniobras justo antes de su inicio el lunes. Trump mencionó como motivo de esta decisión su buena relación con el líder norcoreano Kim Jong Un, así como la negativa de Corea del Sur a involucrarse en la guerra de Estados Unidos contra Irán.

Lectura rápida

¿Qué acordaron las fuerzas armadas de Corea del Sur y EEUU?
Reducir la duración y escala de sus ejercicios militares conjuntos.

¿Cuándo finalizarán los ejercicios actuales?
Los ejercicios concluirán el viernes, en lugar del 27 de agosto.

¿Quién solicitó la reducción de los ejercicios?
La reducción fue solicitada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

¿Cuál fue el motivo de la solicitud?
Trump citó su buena relación con Kim Jong Un y la negativa de Corea del Sur a unirse a la guerra de EEUU contra Irán.

¿Qué información proporcionó Corea del Sur?
Las fuerzas surcoreanas emitieron un comunicado anunciando la reducción de los ejercicios.

[Fuente: AP]

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