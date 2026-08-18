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Riestra le ganó por penales a Gimnasia y avanzó de ronda en la Copa Argentina

El equipo de Guillermo Duró ganó 4-2 en la tanda de penales, luego de igualar 1-1 en el tiempo regular. Se enfrentarán a Banfield o Ferrocarril Midland en la próxima ronda.

18/08/2026 | 19:25Redacción Cadena 3

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Festejo de Deportivo Riestra.

FOTO: Festejo de Deportivo Riestra.

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Deportivo Riestra eliminó a Gimnasia La Plata por 4-2 en los penales, tras un empate 1-1 en los 90 minutos, avanzando así a los cuartos de final de la Copa Argentina.

El encuentro se llevó a cabo en el estadio Tito Tomaghello, en Florencio Varela, donde el conjunto dirigido por Guillermo Duró logró el triunfo en una definición muy emocionante.

Riestra comenzó con una buena actitud y generó peligro a los siete minutos, cuando Ángel Stringa ganó un cabezazo, obligando a Harlen Castillo a despejar al córner.

Gimnasia enfrentó complicaciones por un error de Alexis Steimbach, quien se resbaló en la salida, aunque Nicolás Benegas no pudo capitalizar la oportunidad.

A los 25 minutos, Benegas había anotado un gol tras una jugada de Stringa y Gabriel Obredor, pero el VAR invalidó el tanto.

La revancha llegó a los 38 minutos: Ignacio Miramón perdió el balón, Mariano Bracamonte envió un centro y Benegas apareció de cabeza para poner el 1-0.

En el segundo tiempo, Gimnasia reaccionó y logró la igualdad a los ocho minutos. Nacho Fernández lanzó un centro que encontró a Mateo Seoane, quien definió con fuerza frente a Marino Arzamendia.

Poco después, Juan Cortazzo anotó para el Lobo, pero el gol fue anulado por posición adelantada.

El equipo platense tuvo oportunidades para ganar, pero Agustín Auzmendi falló un cabezazo en soledad y, hacia el final, Augusto Max fue expulsado con tarjeta roja directa.

En Riestra, Castillo volvió a ser clave con una doble atajada ante Tomás González.

En la tanda de penales, Gimnasia convirtió por medio de Nacho Fernández, Lucas Janson y Tomás González, mientras que Auzmendi falló y Colazo desvió su tiro.

Riestra mostró efectividad con los penales de Benegas, Facundo Miño y Milton Céliz, sellando el resultado final de 4-2.

Riestra se medirá en los cuartos de final contra Banfield o Ferrocarril Midland, quienes jugarán esta noche.

AgenciaNA

Lectura rápida

¿Qué equipo avanzó a cuartos de final?
Deportivo Riestra avanzó a los cuartos de final de la Copa Argentina.

¿Cuál fue el resultado en la tanda de penales?
Riestra ganó 4-2 en la definición por penales.

¿Dónde se disputó el partido?
El encuentro se jugó en el estadio Tito Tomaghello, en Florencio Varela.

¿Quiénes fueron los goleadores del partido?
Los goles fueron anotados por Nicolás Benegas para Riestra y Mateo Seoane para Gimnasia.

¿A quién enfrentará Riestra en la próxima ronda?
Riestra se enfrentará a Banfield o Ferrocarril Midland en cuartos de final.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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