Trump designó a un hijo de argentinos en un cargo clave: quién es

Juan Pablo Segura asumió el cargo de subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, un puesto clave en la política de Estados Unidos hacia América Latina.

Segura, de 38 años, es hijo de inmigrantes argentinos y fue designado por el presidente Donald Trump, quien lo nominó en abril y fue confirmado por el Senado a comienzos de agosto.

Al asumir su nuevo cargo, Segura reemplazó a Michael Kozak, quien había estado en funciones interinas. Durante su presentación, Segura expuso su visión para la región, manifestando su intención de avanzar en las políticas del presidente Trump. "Junto con un equipo excepcional, avanzaremos la visión del presidente Trump para una región segura frente a los cárteles y narcoterroristas, que genere prosperidad para los estadounidenses y nuestros socios, y que asegure nuestras fronteras", declaró Segura.

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Segura también planteó la necesidad de reafirmar la Doctrina Monroe y de fortalecer la presencia de Estados Unidos en el continente, limitando la influencia de otras potencias. En este sentido, destacó las iniciativas relacionadas con la seguridad, el combate al narcotráfico y los minerales críticos, las cuales cuentan con el respaldo del gobierno argentino de Javier Milei.

Originario de Alexandria, Virginia, Segura creció en McLean, hijo de Alejandra y Enrique Segura. Su padre, economista, tuvo una carrera en el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, además de presidir Trust for the Americas. Durante su presentación ante el Senado, Segura recordó: "Fue a través de los ojos de mis padres, que llegaron a este gran país con nada, que comprendí por primera vez el por qué de los Estados Unidos de América".

Segura se graduó de la Universidad de Notre Dame, donde estudió chino y contabilidad. Inició su carrera en Deloitte, pero luego se trasladó al sector tecnológico. En 2014, fundó Babyscripts, una empresa dedicada a aplicar tecnología en el seguimiento de mujeres durante y después del embarazo. La plataforma permitía controlar a distancia indicadores como la presión arterial y los niveles de glucosa. Para 2018, Babyscripts contaba con 25 empleados y operaba en sistemas de salud de 13 estados, habiendo recaudado ocho millones de dólares.

En 2023, Segura se postuló como candidato republicano al Senado estatal de Virginia, aunque no logró ganar las elecciones. Posteriormente, fue nombrado secretario de Comercio Internacional por el gobernador Glenn Youngkin. Su nuevo desafío como subsecretario de Estado implica liderar la estrategia de EE.UU. hacia América Latina en un contexto de relaciones estrechas con Argentina y crecientes tensiones diplomáticas con Brasil.