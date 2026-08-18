Tensiones entre Trump y Omán: ¿por qué el presidente estadounidense lanza amenazas al sultanato?

El presidente estadounidense Donald Trump ha manifestado su malestar no solo con Irán, sino también con Omán, un pequeño país situado al otro lado del estrecho de Ormuz. A pesar de su papel discreto en el conflicto con Irán, Omán se encuentra en una posición complicada debido a su geografía y a las negociaciones que mantiene con Teherán sobre la gestión del estrecho.

Esta semana, Trump declaró al reportero de Fox News Trey Yingst que Estados Unidos bombardeará a Omán si "se interpone", lo que marca una escalada en las amenazas del mandatario. Hasta el momento, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Omán no ha respondido a las consultas sobre estas afirmaciones y sobre la posibilidad de una declaración conjunta con Irán respecto a su acuerdo.

Trump no está satisfecho con el acuerdo que se perfila entre Omán e Irán, según afirmaron dos funcionarios regionales. El presidente estadounidense se siente presionado, ya que había prometido una guerra rápida y un Irán debilitado, además de un acuerdo más favorable sobre el programa nuclear iraní. Sin embargo, Irán ha demostrado tener la capacidad de cerrar el estrecho de Ormuz, una ruta marítima crucial que antes de la guerra era de libre tránsito internacional.

Lectura rápida ¿Qué está sucediendo entre Trump y Omán?

Trump ha amenazado a Omán por su papel en las negociaciones con Irán. ¿Cuál es la postura de Omán?

Omán ha mantenido un enfoque discreto y mediador en el conflicto con Irán. ¿Qué dijo Trump?

Trump afirmó que bombardearía a Omán si "se interpone" en las negociaciones. ¿Qué papel juega Irán en esta situación?

Irán está negociando con Omán sobre la gestión del estrecho de Ormuz. ¿Cómo afecta esto a la región?

Las tensiones han incrementado los riesgos para el tránsito marítimo y la seguridad regional.

Las negociaciones entre Estados Unidos e Irán han colapsado, finalizando el período de 60 días que comenzó con un acuerdo provisional. No hay indicios de que se busque prorrogar estas conversaciones. En este contexto, las únicas discusiones confirmadas están ocurriendo entre Irán y Omán, quienes han estado dialogando durante semanas sobre la navegación en el estrecho. Omán ha mantenido un bajo perfil respecto a este tema, mientras que Irán sostiene que están próximos a emitir una declaración conjunta.

La situación de Omán es compleja, ya que ha intentado mantener relaciones pacíficas en la región. El sultanato, que cuenta con una población de poco más de 5 millones de habitantes, ha permitido que el ejército de Estados Unidos utilice sus instalaciones, aunque su relación con Washington es menos intensa en comparación con otros aliados como los Emiratos Árabes Unidos.

A pesar de que algunos puertos omaníes han sido atacados por drones, Irán no ha reivindicado esos ataques y Omán tampoco ha culpado al país persa. Históricamente, Omán ha preferido el diálogo con Irán y ha participado en esfuerzos de mediación, aunque actualmente estos esfuerzos están siendo liderados por Qatar y Pakistán.

Desde la firma del acuerdo provisional, la atención mundial se ha centrado en Omán, especialmente después de que Irán comenzara a atacar barcos en la ruta respaldada por Estados Unidos. Actualmente, las conversaciones entre Irán y Omán buscan establecer mecanismos para asegurar la navegación segura en el estrecho, lo que podría incluir un peaje.

Funcionarios regionales han indicado que, de alcanzarse un acuerdo, los barcos entrarían al Golfo Pérsico por una ruta controlada por Irán y saldrían por una ruta controlada por Omán, aunque esto dependería de que Estados Unidos levante su bloqueo a los puertos iraníes. Omán ha descrito las conversaciones como "avanzando en un ambiente positivo y constructivo" y ha condenado los ataques contra barcos en el estrecho.

La amenaza de Trump ha generado incertidumbre sobre cómo afectará las conversaciones entre Omán e Irán y si apresurará la finalización de un acuerdo. Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos parece estar trasladando la presión que siente su administración a medida que se acercan las elecciones de mitad de mandato, mientras la economía global observa atentamente los acontecimientos en el estrecho.