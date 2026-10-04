Alcaraz y Munar avanzan a las semifinales del Japan Open 2026 tras intensos cuartos

Buenos Aires, 4 octubre (NA) -- Los tenistas españoles Carlos Alcaraz y Jaume Munar lograron su pase a las semifinales del Japan Open 2026, en una jornada donde el checo Jiri Lehecka puso fin a la sorprendente actuación del paraguayo Dani Vallejo.

El actual campeón y principal favorito, Carlos Alcaraz, avanzó a la penúltima fase tras el retiro del canadiense Denis Shapovalov, quien se vio afectado por una molestia en la zona lumbar. En un primer set muy disputado, el murciano logró llevarse la victoria por 7-6 en el desempate. Sin embargo, en el comienzo del segundo set, Shapovalov sintió el dolor y, tras ser atendido, decidió abandonar el partido con el marcador 2-1 en contra.

Por su parte, Jaume Munar continuó su racha positiva desde la fase previa y derrotó al francés Kyrian Jacquet con un sólido 6-4 y 6-2, en un encuentro que duró menos de dos horas. El balear mostró su capacidad para sobreponerse a momentos críticos en el inicio del partido, logrando quiebres que marcaron la diferencia y aseguraron su lugar en las semifinales, donde se enfrentará a Alcaraz en un duelo 100% español.

En otro de los partidos destacados de la jornada, Dani Vallejo culminó su participación en el torneo como uno de los tenistas revelación. Después de haber superado la fase de clasificación y eliminar a jugadores de renombre como Matteo Berrettini y Rafa Jódar, el joven paraguayo no logró mantener el nivel ante Jiri Lehecka en cuartos de final. El checo dominó el encuentro desde el principio, cometiendo pocos errores no forzados, y selló su victoria con un contundente 6-2 y 6-1 en menos de una hora.

A pesar de la derrota abrumadora, Vallejo fue despedido con aplausos por el público del Ariake Colosseum, tras haber realizado el mejor torneo de su carrera profesional.