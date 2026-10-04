Letonia inicia negociaciones para formar gobierno tras elecciones con apoyo pro-Ucrania

RIGA, Letonia (AP) — Los legisladores letones tienen planeado comenzar negociaciones para la formación de un nuevo gobierno después de las recientes elecciones parlamentarias, donde la coalición de cuatro partidos liderada por el primer ministro pro-Ucrania Andris Kulbergs logró un 35% de los votos.

La crisis política que se desencadenó en mayo debido a la caída de drones procedentes de Ucrania llevó a la disolución de la coalición gobernante, que ya enfrentaba presiones por diversos temas. Como resultado, el parlamento, conocido como Saeima, aprobó la nueva coalición encabezada por Kulbergs, quien pertenece al partido centrista Lista Unida y anteriormente estaba en la oposición.

Letonia, al igual que sus vecinos bálticos Lituania y Estonia, ha mostrado un firme apoyo a Ucrania en su enfrentamiento contra la invasión rusa. Este país limita con Rusia y Bielorrusia, aliada de Moscú, lo que incrementa su preocupación por posibles agresiones.

La votación del pasado sábado se realizó en un contexto de creciente inquietud en esta pequeña república, que forma parte del flanco oriental de la OTAN. Más del 51% de los votantes participaron en las elecciones, según datos oficiales. De un total de más de 1,8 millones de habitantes, aproximadamente 1,56 millones tenían derecho a votar para elegir a los 100 miembros del Saeima, que ejercerán un mandato de cuatro años.

La coalición Lista Unida se encuentra al borde de conseguir 42 escaños en el parlamento, pero será necesaria la formación de una coalición multipartidista para gobernar, dado el panorama político fragmentado. Para obtener representación en el parlamento, los partidos deben alcanzar al menos el 5% de los votos.

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Dazio reportó desde Berlín.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.