Entradas de tropas gubernamentales en Mekelle tras la retirada de rebeldes en Tigray

KAMPALA, Uganda (AP) — Combatientes aliados al gobierno ingresaron en Mekelle, la capital de la región norteña etíope de Tigray, según informó un testigo el domingo. Esto ocurrió después de que el Frente de Liberación del Pueblo de Tigray (FLPT) anunciara su retirada en medio de la reanudación de los combates.

El FLPT había tomado el control el mes pasado del aeropuerto de Mekelle y de la ciudad, una de las más importantes de Etiopía. En un comunicado emitido el sábado, el grupo indicó que sus fuerzas se habían retirado, una táctica que ya había utilizado en la anterior guerra de dos años que concluyó con un acuerdo de paz en 2022, buscando evitar la destrucción de la ciudad.

La aerolínea nacional, Ethiopian Airlines, suspendió los vuelos hacia Mekelle y otras ciudades de Tigray como Axum y Shire, tras la toma del aeropuerto por parte de los rebeldes. La Unión Africana ha solicitado moderación y ha advertido que el resurgimiento de las tensiones podría amenazar el acuerdo de 2022.

El primer ministro Abiy Ahmed ha luchado por controlar a los líderes rebeldes de Tigray, y el líder del FLPT, Debretsion Gebremichael, ha desafiado abiertamente su autoridad. Debretsion afirmó el jueves que los combates son una "continuación de la guerra anterior" y que sus tropas continuarán luchando para defender a Tigray.

Con la recuperación de Mekelle por parte de las tropas federales, se espera que Abiy delegue la seguridad regional a la Fuerza de Paz de Tigray, que incluye a exmiembros del brazo armado del FLPT, las Fuerzas de Defensa de Tigray, según el analista Jalale Getachew Birru, de ACLED, un centro de análisis de conflictos.

La Fuerza de Paz de Tigray se ha unido a las tropas federales en la lucha contra el FLPT. La falta de internet y telefonía móvil ha complicado la recopilación y verificación de información en Tigray, aunque se ha reportado cierta conectividad. Residentes de Mekelle indicaron a la prensa que las fuerzas federales habían recuperado el aeropuerto, aunque los detalles son escasos.

Civiles han comenzado a saquear oficinas gubernamentales y a llevarse equipos de la sede policial en Mekelle, según un empresario local que fue testigo de los saqueos. Este saqueo afectó a la oficina de administración del FLPT, la sede policial regional y diversas tiendas, explicó Filmon Equar Hailu.

En una conversación telefónica desde Mekelle, Filmon relató que observó a combatientes aliados al FLPT con armas ligeras abandonar la ciudad, algunos a pie. Las salidas comenzaron en grupos pequeños hace aproximadamente tres días y continuaron hasta la tarde del sábado.

Grupos reducidos de la Fuerza de Paz de Tigray ingresaron a Mekelle, y se escucharon disparos de celebración durante la noche hasta la mañana del domingo.

El FLPT es uno de los siete grupos de oposición que formaron una alianza a finales del mes pasado con el objetivo de derrocar a Abiy. Este llegó al cargo de primer ministro en 2018 y fue reelegido a principios de este año. A pesar de haber sido el partido gobernante de Tigray, el FLPT fue el grupo dominante en una coalición que gobernó Etiopía entre 1991 y 2018.

Los nuevos combates han generado más sufrimiento a los civiles que aún se recuperan de la guerra anterior. Los residentes han expresado su temor a un nuevo aislamiento tras la suspensión de vuelos. También informaron que las rutas que conectan Tigray y Afar han sido cerradas al tránsito civil.

Este conflicto también está poniendo a prueba las alianzas regionales, ya que Etiopía acusa al FLPT de recibir apoyo de Eritrea y Egipto. Las relaciones entre Etiopía y Egipto han sido tensas en los últimos años debido a una gran represa hidroeléctrica en el río Nilo, a la que Cairo se opone por el temor a que pueda reducir el agua que recibe.

Además, Abiy ha irritado a Eritrea por su deseo de acceder al puerto eritreo de Assab, en el mar Rojo.

El gobierno etíope cerró el jueves su embajada en Eritrea y ordenó a diez diplomáticos eritreos abandonar Adis Abeba por "participación en actividades que suponen una amenaza directa para la seguridad nacional de Etiopía". En respuesta, Eritrea rompió relaciones diplomáticas con su vecino.

Egipto ha negado cualquier apoyo al FLPT, y Eritrea sostiene que Abiy está intentando externalizar un conflicto interno.

El presidente eritreo Isaias Afwerki viajó a Egipto en una visita de trabajo por invitación del presidente egipcio Abdel-Fatá el-Sisi, según informó el sábado el ministro de Información de Eritrea, Yemane Gebremeskel. Afwerki y el-Sisi "discutirán un mayor fortalecimiento de los lazos bilaterales durante la visita", escribió Yemane en X.