En vivo

Tarde y Media

Alejandro Bustos

Argentina

En vivo

La Previa

de Talleres vs. Belgrano

Argentina

En vivo

Tarde y Media

Alejandro Bustos

Rosario

En vivo

Maratón de clásicos

Fernando Varea

En vivo

Clave de Sol

Pato Bon

En vivo

Fronteras afuera

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Clima

Clima en CABA: cómo seguirá el tiempo este domingo 4 de octubre

Este domingo 4 de octubre, la temperatura en CABA oscilará entre 10° y 23°. Se espera un día con cielo mayormente despejado y condiciones agradables para disfrutar al aire libre.

04/10/2026 | 12:05Redacción Cadena 3

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Este domingo 4 de octubre, las condiciones meteorológicas en Ciudad Autónoma de Buenos Aires se presentan favorables, con un clima ideal para actividades al aire libre. La temperatura actual es de 20°, con una sensación térmica de 20°. La humedad se encuentra en un 49%, lo que contribuye a un ambiente agradable. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a una velocidad de 1.54 m/s desde el norte.

En cuanto a las temperaturas del día, se prevé una mínima de 10° y una máxima de 23°. Durante la jornada, el cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado. Las condiciones de viento y humedad son favorables, lo que hará que la sensación térmica se mantenga agradable a lo largo del día.

El pronóstico extendido para los próximos días indica que el lunes 5 de octubre se espera una mínima de 14° y una máxima de 23°, con cielo nublado. Para el martes 6, la mínima será de 13° y la máxima de 17°, también con cielo nublado. El miércoles 7 y el jueves 8 se anticipan lluvias moderadas, con mínimas de 14° y 15° respectivamente, y máximas que no superarán los 17°.

En resumen, este domingo se presenta como un día ideal para disfrutar del aire libre en CABA, con temperaturas agradables y un cielo mayormente despejado. Sin embargo, se recomienda estar atentos al pronóstico para los días siguientes, donde se prevén cambios significativos en las condiciones climáticas.

Lo más visto

Clima

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf