Clima en CABA: cómo seguirá el tiempo este domingo 4 de octubre

Este domingo 4 de octubre, las condiciones meteorológicas en Ciudad Autónoma de Buenos Aires se presentan favorables, con un clima ideal para actividades al aire libre. La temperatura actual es de 20°, con una sensación térmica de 20°. La humedad se encuentra en un 49%, lo que contribuye a un ambiente agradable. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a una velocidad de 1.54 m/s desde el norte.

En cuanto a las temperaturas del día, se prevé una mínima de 10° y una máxima de 23°. Durante la jornada, el cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado. Las condiciones de viento y humedad son favorables, lo que hará que la sensación térmica se mantenga agradable a lo largo del día.

El pronóstico extendido para los próximos días indica que el lunes 5 de octubre se espera una mínima de 14° y una máxima de 23°, con cielo nublado. Para el martes 6, la mínima será de 13° y la máxima de 17°, también con cielo nublado. El miércoles 7 y el jueves 8 se anticipan lluvias moderadas, con mínimas de 14° y 15° respectivamente, y máximas que no superarán los 17°.

En resumen, este domingo se presenta como un día ideal para disfrutar del aire libre en CABA, con temperaturas agradables y un cielo mayormente despejado. Sin embargo, se recomienda estar atentos al pronóstico para los días siguientes, donde se prevén cambios significativos en las condiciones climáticas.