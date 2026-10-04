En vivo

Tarde y Media

Alejandro Bustos

Argentina

En vivo

La Previa

de Talleres vs. Belgrano

Argentina

En vivo

Tarde y Media

Alejandro Bustos

Rosario

En vivo

Maratón de clásicos

Fernando Varea

En vivo

Clave de Sol

Pato Bon

En vivo

Fronteras afuera

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Clima

Clima en Rosario: cómo seguirá el tiempo este domingo 4 de octubre

Este domingo 4 de octubre, Rosario presenta un clima mayormente nublado con temperaturas que oscilarán entre 11° y 22°. La humedad se mantiene alta y el viento es leve.

04/10/2026 | 12:10Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Clima en Rosario: pronóstico del tiempo para el 4 de octubre

FOTO: Clima en Rosario: pronóstico del tiempo para el 4 de octubre

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la ciudad de Rosario en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el cielo de Rosario se encuentra cubierto por nubes. La temperatura actual es de 20°, con una sensación térmica de 21°. La humedad es del 79%, lo que genera un ambiente algo pesado. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 0.89 m/s desde el este-noreste. La presión atmosférica se sitúa en 1015 hPa.

El clima hoy domingo 4 de octubre

Para este domingo 4 de octubre, se espera una temperatura mínima de 11° y una máxima de 22°. Las condiciones del viento son suaves, con una velocidad que no supera los 1 m/s. La alta humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más elevada, aunque no se prevén lluvias para el día de hoy.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Rosario se presentarán con temperaturas variadas. Para el lunes 5 de octubre, se anticipa una mínima de 15° y una máxima de 23°, con cielo mayormente nublado. El martes 6 de octubre, la mínima será de 11° y la máxima alcanzará los 25°, manteniendo el cielo cubierto. El miércoles 7 de octubre, se prevé una mínima de 14° y una máxima de 23°, con posibilidad de lluvias ligeras. Finalmente, el jueves 8 de octubre, la mínima será de 15° y la máxima de 21°, continuando con la tendencia de lluvias ligeras. El viernes 9 de octubre, se espera una mínima de 14° y una máxima de 20°, con cielo nublado.

Lo más visto

Clima

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf