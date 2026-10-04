Clima en Rosario: cómo seguirá el tiempo este domingo 4 de octubre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la ciudad de Rosario en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el cielo de Rosario se encuentra cubierto por nubes. La temperatura actual es de 20°, con una sensación térmica de 21°. La humedad es del 79%, lo que genera un ambiente algo pesado. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 0.89 m/s desde el este-noreste. La presión atmosférica se sitúa en 1015 hPa.

El clima hoy domingo 4 de octubre

Para este domingo 4 de octubre, se espera una temperatura mínima de 11° y una máxima de 22°. Las condiciones del viento son suaves, con una velocidad que no supera los 1 m/s. La alta humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más elevada, aunque no se prevén lluvias para el día de hoy.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Rosario se presentarán con temperaturas variadas. Para el lunes 5 de octubre, se anticipa una mínima de 15° y una máxima de 23°, con cielo mayormente nublado. El martes 6 de octubre, la mínima será de 11° y la máxima alcanzará los 25°, manteniendo el cielo cubierto. El miércoles 7 de octubre, se prevé una mínima de 14° y una máxima de 23°, con posibilidad de lluvias ligeras. Finalmente, el jueves 8 de octubre, la mínima será de 15° y la máxima de 21°, continuando con la tendencia de lluvias ligeras. El viernes 9 de octubre, se espera una mínima de 14° y una máxima de 20°, con cielo nublado.