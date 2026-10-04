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Clima en Mendoza: cómo seguirá el tiempo este domingo 4 de octubre

Este domingo 4 de octubre, Mendoza presenta un clima agradable con temperaturas que oscilarán entre los 12° y 21°. Se prevén cielos parcialmente nublados y vientos suaves durante la jornada.

04/10/2026 | 12:21Redacción Cadena 3

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Clima en Mendoza: pronóstico del tiempo para el 4 de octubre

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Mendoza en el día de hoy.

Ahora

Las condiciones actuales en Mendoza indican un cielo con broken clouds, con una temperatura de 20°. La sensación térmica es de 19°, lo que sugiere un clima agradable. La humedad se encuentra en un 24%, con una visibilidad de 10000 metros. El viento sopla a 4 m/s desde el este, y la presión atmosférica es de 1012 hPa.

El clima hoy domingo 4 de octubre

Para este domingo 4 de octubre, se espera una temperatura mínima de 12° y una máxima de 21°. Las condiciones de viento, con una velocidad de 4 m/s, y la baja humedad, contribuyen a un día agradable. No se anticipan lluvias, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Mendoza presentan variaciones en las temperaturas. Para el lunes 5 de octubre, se prevé una mínima de 12° y una máxima de 21°, con posibilidad de light rain. El martes 6 de octubre, las temperaturas oscilarán entre 14° y 24°, con cielos poco nublados. El miércoles 7 de octubre, se anticipan lluvias ligeras nuevamente, con mínimas de 15° y máximas de 23°. El jueves 8 y viernes 9 de octubre, las temperaturas se mantendrán frescas, con mínimas de 14° y máximas que no superarán los 17°.

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