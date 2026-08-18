Betiana Blum: a los 87 años, se distancia de quienes alardean de su trayectoria en el teatro

FOTO: Betiana Blum, a los 87 años, se diferenció de quienes alardean de su trayectoria.

Buenos Aires, 18 agosto (NA) -- La talentosa actriz Betiana Blum se ha manifestado en contra de los artistas que se jactan de su trayectoria. A sus 87 años y más de 60 en el ámbito cultural, expresó que para ella "no significan nada", y calificó como "una estupidez" el desmantelamiento de instituciones artísticas como el INCAA y el Instituto Nacional del Teatro (INT).

Blum es la protagonista del clásico policial de Agatha Christie "La ratonera", que es dirigido por Manuel González Gil. En una entrevista con la Agencia Noticias Argentinas, comentó sobre su personaje: "Es una persona muy distinta de todo el resto, es jodida", y destacó que todos los personajes en la obra tienen potencial para ser el asesino.

La actriz también reflexionó sobre la interpretación de personajes difíciles: "Creo que no hay que tenerle miedo a los personajes, aunque sean jodidos. Hay que entregarse y hacerlos a full. Porque si te quedás en media tinta, no pasa nada. Ahora, si te jugás y los hacés, es cuando ocurre algo".

En un aspecto notable, Blum subrayó que actualmente "no hay ninguna obra policial" en el circuito comercial, lo que convierte su espectáculo en una propuesta única dentro de su subgénero. El elenco de la obra se completa con la participación de Romina Gaetani, Ludovico Di Santo, Carlos Belloso, Andrés Gil, Walter Quiroz, Carlos Santamaría y Malena Solda.

A pesar de su extensa trayectoria, Blum se muestra reticente a hacer alarde de ella: "Si te ponés a hacer cuentas te va a dar un número seguramente. Yo no tengo esa capacidad ni ese interés. Me siento bien, estoy presente". También se distanció de quienes presumen de su experiencia: "Hay gente que dice 'Ya tengo tantos años'. Para mí, no significa nada".

Noticias Argentinas - Pero hay un bagaje que llevás como artista en cada función

Blum aclaró que el concepto de bagaje le parece pesado y enfatizó que lo relevante es el tiempo presente: "Lo que ocurre ahora".

NA - Sin embargo, la experiencia acompaña.

BB - Claro, pero está presente o no. Vos podés, en tiempo presente, tener un bagaje de conocimiento, experiencia, usarlo y vivir. No —hacer alarde de— "que yo hice tanto, porque yo desde el año (...)". Olvidate, no soy eso.

NA - ¿Cómo ves a las nuevas generaciones de actores?

BB - No tengo mucho contacto en este momento porque no doy clases. Pero es un grupo interesante de actores. Me formé en el respeto por el texto. En algunos intérpretes de las nuevas generaciones —hace una onomatopeya, como quien señala que se deforman las palabras— sobra respeto por el texto. Después, no se entiende nada de lo que dicen. Porque se sienten más importantes que el texto y no es así; sin el texto no existen.

NA - ¿Qué opinas de la lucha de los actores ante el desmantelamiento del Instituto Nacional del Teatro y del INCAA?

BB - Me asombra. Me pregunto cuál es el sentido de que suceda eso y qué van a poner en reemplazo. ¿Quieren borrar a los actores? Después, estas personas que hacen eso ven a un actor y le piden una foto. Evidentemente son cabezas distintas. Es una estupidez.