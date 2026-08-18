Candela Arizaga reapareció en redes y se mostró junto a Facundo Moyano
La modelo compartió una imagen de su viaje a Disneyland París con Moyano y dejó un comentario irónico que generó revuelo.
FOTO: Candela Arizaga y Facundo Moyano
Buenos Aires, 18 agosto (NA) -- En medio de la investigación por el confuso incidente que involucra a Facundo Moyano y su pareja, Candela Arizaga, la modelo ha vuelto a ser noticia al publicar una foto inédita de ambos en Disneyland París durante unas vacaciones. La imagen ha suscitado controversia, especialmente por el contexto de la investigación que enfrenta Moyano por presunta privación ilegítima de la libertad y lesiones leves en un caso de violencia de género.
La Agencia Noticias Argentinas reportó que dos policías que acompañaron a Candela Arizaga en el episodio declararán este martes ante la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N.° 3 de la Ciudad de Buenos Aires. La influencer, por su parte, ha decidido romper el silencio tras un tiempo de bajo perfil en redes sociales y aclarar algunas versiones que circulan en los medios.
En sus historias de Instagram, Arizaga compartió un informe que detallaba sus viajes al exterior en los últimos dos años. En un tono irónico, comentó: "Todos los viajes fueron con mi ex, mi pareja y 2 en familia que fueron mis mayores sueños cumplidos. Ni idea, no tengo la culpa que elijan mal a sus novios". La modelo también se burló del informe por omitir ciertos viajes, afirmando: "¡Encima se olvidaron de poner un par de viajes más! JAJAJA".
En una de sus historias, Candela se mostró abrazada a Facundo Moyano en Disneyland, uno de los destinos que visitaron juntos. Luego, publicó un mensaje que posteriormente eliminó, donde mencionó que compartió la imagen para evitar ser "escondida" y para que "sus otras novias" lo vean, dejando entrever un tono de humor en su mensaje.
A pesar de que Arizaga y Moyano no se han visto desde el 4 de agosto, cuando se impuso una restricción perimetral al sindicalista en el marco de la investigación, ambos han manifestado su deseo de reencontrarse.
Lectura rápida
¿Qué publicó Candela Arizaga?
Compartió una foto de Disneyland París junto a Facundo Moyano y un mensaje irónico.
¿Por qué está en el centro de la polémica?
La publicación se da en medio de la investigación por violencia de género que enfrenta Moyano.
¿Qué dijeron sobre sus viajes?
Candela aclaró que la mayoría de sus viajes fueron con su ex pareja y se rió de la falta de información en un informe.
¿Desde cuándo no se ven?
No se han encontrado desde el 4 de agosto debido a una restricción perimetral impuesta a Moyano.
¿Qué desean ambos?
A pesar de la situación, ambos han expresado el deseo de volver a verse.
[Fuente: Noticias Argentinas]