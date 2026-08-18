Candela Arizaga reapareció en redes y se mostró junto a Facundo Moyano

Buenos Aires, 18 agosto (NA) -- En medio de la investigación por el confuso incidente que involucra a Facundo Moyano y su pareja, Candela Arizaga, la modelo ha vuelto a ser noticia al publicar una foto inédita de ambos en Disneyland París durante unas vacaciones. La imagen ha suscitado controversia, especialmente por el contexto de la investigación que enfrenta Moyano por presunta privación ilegítima de la libertad y lesiones leves en un caso de violencia de género.

La Agencia Noticias Argentinas reportó que dos policías que acompañaron a Candela Arizaga en el episodio declararán este martes ante la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N.° 3 de la Ciudad de Buenos Aires. La influencer, por su parte, ha decidido romper el silencio tras un tiempo de bajo perfil en redes sociales y aclarar algunas versiones que circulan en los medios.

En sus historias de Instagram, Arizaga compartió un informe que detallaba sus viajes al exterior en los últimos dos años. En un tono irónico, comentó: "Todos los viajes fueron con mi ex, mi pareja y 2 en familia que fueron mis mayores sueños cumplidos. Ni idea, no tengo la culpa que elijan mal a sus novios". La modelo también se burló del informe por omitir ciertos viajes, afirmando: "¡Encima se olvidaron de poner un par de viajes más! JAJAJA".

En una de sus historias, Candela se mostró abrazada a Facundo Moyano en Disneyland, uno de los destinos que visitaron juntos. Luego, publicó un mensaje que posteriormente eliminó, donde mencionó que compartió la imagen para evitar ser "escondida" y para que "sus otras novias" lo vean, dejando entrever un tono de humor en su mensaje.

A pesar de que Arizaga y Moyano no se han visto desde el 4 de agosto, cuando se impuso una restricción perimetral al sindicalista en el marco de la investigación, ambos han manifestado su deseo de reencontrarse.