Tragedia en San Martín de Los Andes: murió tras caer con su auto al Lago Lácar

FOTO: Tragedia en San Martín de los Andes: un hombre pierde la vida tras caer al lago Lácar

Buenos Aires, 18 agosto (NA) – Un hombre perdió la vida tras caer al lago Lácar, en San Martín de los Andes. La víctima fue identificada como Cristian Coliluan, de 34 años, quien había sido reportado como desaparecido unas horas antes del fatal incidente.

El trágico suceso ocurrió el domingo por la tarde en el acceso a la playa Catritre, donde se encontró el vehículo Volkswagen Suran que Coliluan conducía. Según información proporcionada por el medio LM Neuquén, la ex pareja del hombre había realizado una denuncia por su desaparición tras mantener una discusión con él, y al no tener contacto durante varias horas decidió informar a las autoridades.

En la tarde del domingo, se reportó que el automóvil del hombre había sido localizado dentro del lago Lácar, lo que llevó a un amplio operativo de búsqueda que involucró a diferentes organismos de emergencia y seguridad de la región.

Posteriormente, se confirmó que solo Coliluan se encontraba dentro del vehículo, lo que dio inicio a una investigación para esclarecer las circunstancias del siniestro fatal.

Las autoridades están considerando diversas hipótesis, incluyendo que el vehículo pudo haber despistado en la Ruta Nacional 40 y caer al lago, así como la posibilidad de un suicidio. La investigación continúa para determinar la causa exacta del accidente.