Kim Kardashian y Lewis Hamilton disfrutan de un romántico viaje familiar en Hawái
La pareja compartió tiernas imágenes de sus vacaciones en las playas de Hawái, reafirmando su amor y la unión familiar.
FOTO: Kim Kardashian y Lewis Hamilton.
Buenos Aires, 18 de agosto (NA) -- La reconocida figura del reality Kim Kardashian y el destacado piloto de Fórmula 1, Lewis Hamilton, han vuelto a oficializar su relación mediante entrañables fotografías familiares tomadas en las paradisíacas playas de Hawái. Este viaje confirma que ambos están disfrutando de un excelente momento en su relación.
De acuerdo con la información proporcionada por la Agencia Noticias Argentinas, la relación entre Kardashian y Hamilton comenzó a principios de este año, cuando fueron vistos juntos en la celebración de fin de año organizada por la actriz Kate Hudson en Aspen, donde mostraron una clara conexión.
A pesar de sus esfuerzos por mantener su vida privada alejada de la atención mediática, la pareja no pudo evitar ser captada por los paparazzi en febrero durante una escapada romántica en el Reino Unido. En mayo, hicieron su primera aparición pública juntos durante la función de la obra The Fear of 13 en Broadway, lo que marcó un hito en su relación.
La pareja expresa su amor en redes sociales
Tras compartir momentos especiales en varias carreras de Hamilton, los dos finalmente decidieron hacer oficial su relación con varias publicaciones en redes sociales a lo largo de este mes. Recientemente, compartieron imágenes de sus vacaciones familiares en Hawái, donde también estuvieron presentes los hijos de Kim y su hermana Khloé Kardashian.
En su cuenta de Instagram, Kardashian compartió una hermosa imagen con la leyenda: "Somewhere over the rainbow ??", que se traduce como "En algún lugar sobre el arcoíris".
Desde que comenzaron su relación, la pareja ha protagonizado numerosas escapadas familiares, lo que demuestra que Hamilton ha logrado adaptarse al estilo de vida del famoso clan Kardashian.
Lectura rápida
¿Qué hicieron Kardashian y Hamilton en Hawái?
Compartieron románticas postales familiares en las playas de Hawái, reafirmando su relación.
¿Cuándo comenzaron su relación?
Iniciaron su vínculo a principios de este año durante una fiesta de fin de año en Aspen.
¿Cómo han manejado su vida privada?
Intentaron mantener su relación alejada de los medios, pero fueron captados en varias ocasiones.
¿Qué publicaron en redes sociales?
Kardashian compartió imágenes de sus vacaciones con la frase "Somewhere over the rainbow".
¿Cómo se ha adaptado Hamilton al estilo de vida Kardashian?
La pareja ha realizado múltiples viajes familiares, mostrando su integración.
[Fuente: Noticias Argentinas]