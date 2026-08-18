Kim Kardashian y Lewis Hamilton disfrutan de un romántico viaje familiar en Hawái

Buenos Aires, 18 de agosto (NA) -- La reconocida figura del reality Kim Kardashian y el destacado piloto de Fórmula 1, Lewis Hamilton, han vuelto a oficializar su relación mediante entrañables fotografías familiares tomadas en las paradisíacas playas de Hawái. Este viaje confirma que ambos están disfrutando de un excelente momento en su relación.

De acuerdo con la información proporcionada por la Agencia Noticias Argentinas, la relación entre Kardashian y Hamilton comenzó a principios de este año, cuando fueron vistos juntos en la celebración de fin de año organizada por la actriz Kate Hudson en Aspen, donde mostraron una clara conexión.

A pesar de sus esfuerzos por mantener su vida privada alejada de la atención mediática, la pareja no pudo evitar ser captada por los paparazzi en febrero durante una escapada romántica en el Reino Unido. En mayo, hicieron su primera aparición pública juntos durante la función de la obra The Fear of 13 en Broadway, lo que marcó un hito en su relación.

La pareja expresa su amor en redes sociales

Tras compartir momentos especiales en varias carreras de Hamilton, los dos finalmente decidieron hacer oficial su relación con varias publicaciones en redes sociales a lo largo de este mes. Recientemente, compartieron imágenes de sus vacaciones familiares en Hawái, donde también estuvieron presentes los hijos de Kim y su hermana Khloé Kardashian.

En su cuenta de Instagram, Kardashian compartió una hermosa imagen con la leyenda: "Somewhere over the rainbow ??", que se traduce como "En algún lugar sobre el arcoíris".

Desde que comenzaron su relación, la pareja ha protagonizado numerosas escapadas familiares, lo que demuestra que Hamilton ha logrado adaptarse al estilo de vida del famoso clan Kardashian.