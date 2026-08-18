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Un asesor de la Legislatura, en una trama de pedofilia en el norte cordobés

Las claves de una investigación que impacta en la política de Córdoba.

18/08/2026 | 10:16Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

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Una pista aberrante que volvió a dejar al descubierto los peores vínculos entre el delito y lo peor de la política. Un asesor de la Legislatura de Córdoba, contratado por el bloque peronista, figura entre los 11 detenidos acusados de someter sexualmente a por lo menos tres adolescentes de la pequeña localidad de Villa de María de Río Seco, en el norte de la provincia de Córdoba. 

La fiscal de Deán Funes, Analía Cepede, avanzó en las últimas horas en nuevas indagatorias en el marco de esta investigación que tuvo un punto de inflexión a comienzos de este mes, cuando ordenó las primeras imputaciones y detenciones. 

En una nueva entrega de Relatos del Crimen, Juan Federico cuenta la trama oculta de una causa que deja al descubierto, al mismo tiempo, la extrema vulnerabilidad de un grupo de jóvenes, el aprovechamiento de esta situación por parte de adultos, el silencio de una comunidad y los vínculos con el poder político.

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