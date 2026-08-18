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Con la incertidumbre sobre la continuidad de Sampaoli, el plantel de Talleres llegó a Córdoba

La delegación del "Albiazul" arribó al predio Amadeo Nuccetelli cerca de las 9.30 de este martes, luego de la dolorosa derrota en Mendoza ante Gimnasia que puso en duda el ciclo del entrenador. Hasta el momento, no hay novedades.

18/08/2026 | 09:46Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

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El plantel albiazul arribó este martes a Córdoba tras la caída en Mendoza.

FOTO: El plantel albiazul arribó este martes a Córdoba tras la caída en Mendoza.

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La delegación de Talleres regresó este martes a la mañana a Córdoba en medio de la incertidumbre por la continuidad de Jorge Sampaoli como entrenador.

El plantel del “Albiazul” arribó al predio Amadeo Nuccetelli cerca de las 9.30, luego de la dura derrota por 3-1 sufrida ante Gimnasia de Mendoza, resultado que volvió a poner en duda el ciclo del técnico.

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Sampaoli no realizó declaraciones después del partido y se retiró del estadio rumbo al colectivo antes que los futbolistas, una situación que alimentó las dudas sobre su futuro.

Con el regreso del plantel a Córdoba, la expectativa está puesta ahora en las próximas horas y en la decisión que pueda tomar la dirigencia de Talleres.

Hasta el momento, no hubo novedades respecto de la continuidad del entrenador.

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Lectura rápida

¿Qué ocurrió con la delegación de Talleres? La delegación de Talleres regresó a Córdoba tras una derrota.

¿Quién es el entrenador en duda? El entrenador en duda es Jorge Sampaoli.

¿Cuándo regresó el plantel a Córdoba? El plantel regresó este martes a la mañana.

¿Dónde se produjo la derrota? La derrota se produjo ante Gimnasia de Mendoza.

¿Por qué hay incertidumbre sobre el entrenador? Hay incertidumbre porque Sampaoli no hizo declaraciones después del partido y se retiró antes que los jugadores.

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