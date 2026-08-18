Con la incertidumbre sobre la continuidad de Sampaoli, el plantel de Talleres llegó a Córdoba

FOTO: El plantel albiazul arribó este martes a Córdoba tras la caída en Mendoza.

La delegación de Talleres regresó este martes a la mañana a Córdoba en medio de la incertidumbre por la continuidad de Jorge Sampaoli como entrenador.

El plantel del “Albiazul” arribó al predio Amadeo Nuccetelli cerca de las 9.30, luego de la dura derrota por 3-1 sufrida ante Gimnasia de Mendoza, resultado que volvió a poner en duda el ciclo del técnico.

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Sampaoli no realizó declaraciones después del partido y se retiró del estadio rumbo al colectivo antes que los futbolistas, una situación que alimentó las dudas sobre su futuro.

Con el regreso del plantel a Córdoba, la expectativa está puesta ahora en las próximas horas y en la decisión que pueda tomar la dirigencia de Talleres.

Hasta el momento, no hubo novedades respecto de la continuidad del entrenador.

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