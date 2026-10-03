Letonia elige nuevo Parlamento en medio de preocupaciones por ataques híbridos rusos

RIGA, Letonia (AP) — El sábado, los ciudadanos letones acudieron a las urnas para elegir un nuevo parlamento, mientras el primer ministro, el proucraniano Andris Kulbergs, anhelaba obtener un mandato completo. Estos comicios se desarrollan en un clima de creciente preocupación por una posible agresión por parte de Rusia, dado que Letonia se encuentra en el flanco oriental de la OTAN.

La crisis política que llevó a la caída de la coalición gobernante en mayo fue provocada por la gestión de drones extraviados, que se creía que provenían de Ucrania. Este evento aumentó la presión sobre el gobierno, lo que resultó en la formación de una nueva coalición de cuatro partidos, liderada por Kulbergs, del partido centrista Lista Unida, que anteriormente estaba en la oposición.

Al igual que sus vecinos bálticos, Lituania y Estonia, Letonia ha manifestado un firme apoyo a Kiev en su resistencia contra la invasión rusa. La nación comparte fronteras con Rusia y Bielorrusia, aliada del Kremlin, lo que incrementa su vulnerabilidad.

Kulbergs, de 47 años, está en busca de un mandato propio, ya que el panorama político en Letonia es bastante fragmentado, lo que probablemente requerirá la formación de una coalición multipartidista para gobernar. Para obtener representación en el parlamento, los partidos deben conseguir al menos el 5% de los votos.

"Lo que quiero ver es simplemente a la democracia en acción, que la gente realmente vaya a votar y exprese su opinión sobre quién quiere que gobierne el país durante el próximo mandato", declaró Janis Artis Briedis, un votante en la capital, Riga.

De los más de 1,8 millones de habitantes del país, aproximadamente 1,56 millones tienen derecho a participar en la elección de los 100 miembros del Saeima, el parlamento unicameral, que tiene un mandato de cuatro años.

"Obviamente, es una elección muy decisiva, y espero que votemos por partidos que tomen decisiones correctas a nivel nacional para la defensa y la economía, así que creo que la coalición quizá no sea ideal, pero aun así estará bien y avanzaremos en la dirección correcta", manifestó Reinholds Pirags tras votar.

La inquietud por posibles ataques híbridos rusos —un término que abarca actos hostiles no convencionales como sabotajes, ciberataques y desinformación— ha aumentado en varias partes de Europa en los últimos meses. Letonia, al igual que otras naciones en el extremo oriental de la OTAN, se siente especialmente expuesta a esta amenaza.

En respuesta, la OTAN ha reforzado la protección del espacio aéreo letón durante el período electoral, y Alemania envió cuatro cazas Eurofighter al país por aproximadamente una semana.

El Servicio de Seguridad Estatal de Letonia informó la semana pasada que no había detectado esfuerzos significativos o sistemáticos por parte de Rusia u otros para influir en los comicios en favor de algún partido o candidato, según reportó la agencia local LETA.

Se espera que los centros de votación cierren a las 17:00 GMT.

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El periodista de The Associated Press Geir Moulson en Berlín contribuyó a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.