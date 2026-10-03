Los Capuchinos bendecirán mascotas este domingo: cómo participar

FOTO: El frío en las mascotas: cinco claves para cuidar a nuestros mejores amigos.

La Iglesia de los Capuchinos realizará este domingo 4 de octubre una nueva edición de la bendición a las mascotas, en la explanada del templo, en la esquina de Obispo Oro y Buenos Aires, frente al Paseo del Buen Pastor, en Nueva Córdoba.

La bendición comenzará a las 20, aunque las familias podrán acercarse desde las 19.30, cuando los jóvenes de la parroquia empezarán a completar los certificados con los nombres de los animales. No se requiere inscripción previa.

Fray Matías Arroyo, a cargo de la organización, contó a Cadena 3 que la convocatoria creció de manera sostenida desde su primera edición, hace cuatro años. En aquella oportunidad participaron unas 20 mascotas y el año pasado fueron más de 500.

Para este domingo, estiman que la asistencia podría duplicarse o incluso superar esa cifra, debido a la difusión que tuvo la propuesta en redes sociales y medios de comunicación.

“La idea es que vengan en familia con sus mascotas”, expresó Arroyo. Durante la jornada habrá puntos de hidratación para los animales y jóvenes de la parroquia que ayudarán con la organización. Cada mascota recibirá un certificado como recuerdo de la bendición, que se realizará en el marco del mes franciscano.

La convocatoria está abierta a todo tipo de mascotas, aunque el fraile pidió que sus cuidadores tengan en cuenta cómo reaccionan ante las multitudes.

“Hay algunos animales que sufren más estrés al estar expuestos a este tipo de eventos”, advirtió. Por eso, recomendó asistir con cuidado y precaución. También aclaró que quienes prefieran evitar la concentración podrán acercar sus mascotas al templo otro día para recibir la bendición.

Si llueve, la actividad se postergará al domingo siguiente. Los organizadores comunicarán cualquier cambio a través de las redes sociales oficiales de la Iglesia de los Capuchinos.

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Informe de Fernando Barrionuevo.