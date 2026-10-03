Brasil se prepara para una elección crucial entre Lula y Bolsonaro este domingo

Buenos Aires, 3 de octubre (NA) -- Más de 158 millones de ciudadanos brasileños acudirán a las urnas este domingo en la primera vuelta de unas elecciones que enfrentan al actual presidente Luiz Inácio Lula Da Silva, quien busca su reelección, y al candidato opositor Flávio Bolsonaro.

Además de la elección presidencial, los votantes también elegirán gobernadores, senadores y diputados federales, estatales y distritales, en un contexto de polarización política que atrae la atención internacional, dado que Brasil es el quinto país más grande del mundo.

El país, conocido por su riqueza agrícola y recursos naturales, alberga vastas reservas de petróleo y tierras raras, así como importantes recursos hídricos. Más de 2,1 millones de personas residen en las favelas de Río de Janeiro, un sector que muchos candidatos buscan conquistar.

Lula, figura emblemática de la izquierda sudamericana, se enfrenta a Flávio Bolsonaro, un representante de la creciente derecha en la región, quien se alinea con los gobiernos actuales de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú, todos con simpatías hacia Donald Trump, ex presidente de Estados Unidos.

Por su parte, medios internacionales como DW informaron que desde enero, Venezuela ha sido considerada un "protectorado" de Estados Unidos. A pesar de esto, la política exterior no ha sido un tema central en la campaña, aunque el resultado de estas elecciones podría determinar si Brasil se acerca o se aleja de la influencia estadounidense.

Washington busca establecer su hegemonía económica y militar en Sudamérica mediante la iniciativa Escudo de las Américas, enfocada en la lucha contra el crimen organizado.

Lula Da Silva, durante su intervención en la Asamblea General de Naciones Unidas el 22 de septiembre de 2026, afirmó: "Brasil no es el patio trasero de nadie", en un comentario que parecía dirigido a Trump, quien no estaba presente en ese momento.

Trump ha intervenido en la política brasileña, aliándose con el expresidente Jair Bolsonaro y la ultraderecha. En julio, el republicano impuso sanciones a un juez que condenó a Bolsonaro a 27 años de prisión por un intento de golpe de Estado, sanciones que fueron levantadas tras negociaciones con Lula.

Flávio, el hijo mayor de Jair Bolsonaro, es el principal contendiente de Lula en estas elecciones, y las encuestas indican un empate técnico en una posible segunda vuelta.

Lula se muestra como un defensor del multilateralismo, deseando que Brasil mantenga relaciones comerciales con todos los países, mientras que China ha sido un socio clave en el pasado.

Se observa que Bolsonaro podría estar más dispuesto a ceder ante la presión de Trump, dado que su padre, Jair Bolsonaro, ya había hecho concesiones significativas durante su mandato entre 2019 y 2023.

Por ejemplo, Brasil renunció a su estatus de "país en desarrollo" en negociaciones con la Organización Mundial de Comercio, a cambio de la promesa de apoyo estadounidense para su ingreso a la OCDE.

Trump había mencionado la posibilidad de otorgar a Brasil "privilegios" de la OTAN, aunque estas promesas no se concretaron.

En otro aspecto, el presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil, Kassio Nunes Marques, destacó la participación de siete misiones de observación electoral internacional y recomendó a los votantes utilizar la tradicional "cola" (ayuda memoria) para facilitar su elección.

Las misiones de observación incluyen representantes del Centro Carter, la Liga de Estados Árabes, la OEA, el Parlamento del Mercosur, la CPLP, la Unión Europea y la Unión Interamericana de Organismos Electorales.