FOTO: Identifican al copiloto en el ataque a FlyDubai y otras noticias en Oriente Medio

El copiloto señalado como responsable del ataque a un vuelo de FlyDubai esta semana ha sido reconocido como un ciudadano omaní. En paralelo, un hospital en Gaza reporta que ataques aéreos israelíes han dejado un saldo de cinco personas fallecidas, entre ellas cuatro mujeres.

La identidad del copiloto ha sido confirmada como Hamam al-Hammami, quien está acusado de apuñalar al capitán del vuelo que se dirigía a Israel. Este ataque fue frustrado por la intervención de pasajeros y otros miembros de la tripulación. La información proviene de tres fuentes que han solicitado el anonimato, incluyendo un diplomático del Golfo Pérsico y un funcionario occidental.

El diplomático ha indicado que se están llevando a cabo investigaciones para establecer si el copiloto actuó como un "lobo solitario" o si tiene vínculos con grupos extremistas. Según el reporte de Emiratos Árabes Unidos, el copiloto utilizó un hacha de emergencia en la cabina y trató de hacerse con el control del avión, lo que se considera un "ataque terrorista".

Además, fuentes oficiales informaron que Hamam al-Hammami había sido previamente inhabilitado para volar por Omán, debido a preocupaciones sobre sus posibles inclinaciones extremistas, según un individuo que también pidió permanecer en el anonimato.

En el contexto de la violencia en Gaza, el hospital Shifa ha confirmado que cinco personas murieron a causa de los ataques israelíes, entre las que se encontraban cuatro mujeres, entre ellas una madre y su hija, que pertenecen a la minoría cristiana en la región. Este ataque generó un incendio y dejó a varias personas atrapadas bajo los escombros, según reportes del hospital.

El ejército israelí no ha realizado comentarios sobre este incidente, aunque ha declarado que está verificando la información. Desde el último alto el fuego con el grupo insurgente Hamás, se estima que al menos 1.439 palestinos han muerto en Gaza como resultado de ataques aéreos, según cifras del Ministerio de Salud local, que son generalmente consideradas fiables por organismos de Naciones Unidas y expertos independientes. Sin embargo, esta cifra no distingue entre combatientes y civiles.

Israel sostiene que sus operaciones están dirigidas contra Hamás y otros grupos insurgentes que representan una amenaza, argumentando que actúa en respuesta a violaciones del alto el fuego, que incluyen ataques ocasionales.