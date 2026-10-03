En vivo

Buen día, Argentina

Carolina Amoroso

Argentina

En vivo

Buen día, Argentina

Carolina Amoroso

Rosario

En vivo

La música de la Heat

Música

En vivo

Musical

Música

En vivo

Rock sin filtros

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Mundo

Identifican al copiloto de FlyDubai y reportan cinco muertos en ataques en Gaza

El copiloto sospechoso del ataque al vuelo de FlyDubai es un ciudadano omaní. En Gaza, cinco personas, incluidas cuatro mujeres, perdieron la vida por ataques israelíes, según informes de hospitales locales.

03/10/2026 | 04:38Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Identifican al copiloto en el ataque a FlyDubai y otras noticias en Oriente Medio

FOTO: Identifican al copiloto en el ataque a FlyDubai y otras noticias en Oriente Medio

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

El copiloto señalado como responsable del ataque a un vuelo de FlyDubai esta semana ha sido reconocido como un ciudadano omaní. En paralelo, un hospital en Gaza reporta que ataques aéreos israelíes han dejado un saldo de cinco personas fallecidas, entre ellas cuatro mujeres.

La identidad del copiloto ha sido confirmada como Hamam al-Hammami, quien está acusado de apuñalar al capitán del vuelo que se dirigía a Israel. Este ataque fue frustrado por la intervención de pasajeros y otros miembros de la tripulación. La información proviene de tres fuentes que han solicitado el anonimato, incluyendo un diplomático del Golfo Pérsico y un funcionario occidental.

El diplomático ha indicado que se están llevando a cabo investigaciones para establecer si el copiloto actuó como un "lobo solitario" o si tiene vínculos con grupos extremistas. Según el reporte de Emiratos Árabes Unidos, el copiloto utilizó un hacha de emergencia en la cabina y trató de hacerse con el control del avión, lo que se considera un "ataque terrorista".

Además, fuentes oficiales informaron que Hamam al-Hammami había sido previamente inhabilitado para volar por Omán, debido a preocupaciones sobre sus posibles inclinaciones extremistas, según un individuo que también pidió permanecer en el anonimato.

En el contexto de la violencia en Gaza, el hospital Shifa ha confirmado que cinco personas murieron a causa de los ataques israelíes, entre las que se encontraban cuatro mujeres, entre ellas una madre y su hija, que pertenecen a la minoría cristiana en la región. Este ataque generó un incendio y dejó a varias personas atrapadas bajo los escombros, según reportes del hospital.

El ejército israelí no ha realizado comentarios sobre este incidente, aunque ha declarado que está verificando la información. Desde el último alto el fuego con el grupo insurgente Hamás, se estima que al menos 1.439 palestinos han muerto en Gaza como resultado de ataques aéreos, según cifras del Ministerio de Salud local, que son generalmente consideradas fiables por organismos de Naciones Unidas y expertos independientes. Sin embargo, esta cifra no distingue entre combatientes y civiles.

Israel sostiene que sus operaciones están dirigidas contra Hamás y otros grupos insurgentes que representan una amenaza, argumentando que actúa en respuesta a violaciones del alto el fuego, que incluyen ataques ocasionales.

Lectura rápida

¿Quién es el copiloto involucrado en el ataque?
El copiloto es Hamam al-Hammami, un ciudadano omaní.

¿Qué sucedió en el vuelo de FlyDubai?
El copiloto apuñaló al capitán e intentó tomar el control del avión.

¿Cuántas personas murieron en Gaza?
Cinco personas, incluidas cuatro mujeres, perdieron la vida en ataques israelíes.

¿Qué indica la investigación sobre el copiloto?
Se investiga si actuó solo o si tiene conexiones con grupos extremistas.

¿Cuántos palestinos han muerto en Gaza desde el alto el fuego?
Al menos 1.439 palestinos han muerto desde el último alto el fuego con Hamás.

[Fuente: AP]

Lo más visto

Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf