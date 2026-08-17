¿En la cuerda floja? Sampaoli se fue sin hablar y subió al micro antes que sus jugadores
El técnico de Talleres no quiso dar declaraciones tras la dura derrota ante Gimnasia en Mendoza. Su silencio, sumado a que se fue del vestuario directo al colectivo antes que los futbolistas, genera dudas sobre su continuidad.
17/08/2026 | 23:48Redacción Cadena 3
FOTO: Jorge Sampaoli, DT de la "T" (Foto: Daniel Cáceres/Cadena 3)
Jorge Sampaoli se retiró sin hacer declaraciones después de la dura derrota de Talleres ante Gimnasia de Mendoza, por 3-1 de visitante, y su continuidad al frente del equipo quedó nuevamente bajo la lupa.
El entrenador dejó el vestuario y se dirigió directamente al colectivo que esperaba al plantel, antes de que lo hicieran los futbolistas, tras el partido disputado en el estadio Víctor Legrotaglie.
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El silencio de Sampaoli luego de la derrota, sumado a su particular salida del estadio y al mal momento deportivo, alimentó las dudas sobre su futuro como entrenador de la “T”, que marcha en el último puesto.
El equipo cordobés atraviesa un momento complicado y necesita revertir rápidamente su presente. La derrota ante Gimnasia se sumó al duro traspié sufrido en la fecha anterior frente a Lanús en el Kempes. En la próxima fecha, recibirá a Rosario Central.
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Fue 3-1 en el estadio Víctor Legrotaglie. Modica (2) y Cingolani anotaron para "El Lobo". Descontó Santiago Fernández para la "T", que lo buscó sobre el cierre pero no pudo: perdió cuatro de los cinco que jugó y marcha último.
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Sampaoli había asumido con la intención de darle una nueva identidad al equipo, pero los resultados todavía no acompañaron y el margen de error parece cada vez más reducido.
Ahora, la dirigencia de Talleres deberá evaluar los pasos a seguir y definir si el entrenador continuará al frente del plantel.
Informe de Hugo Lombardi desde Mendoza
Lectura rápida
¿Quién se retiró sin hacer declaraciones tras la derrota?
Jorge Sampaoli se retiró sin hacer declaraciones.
¿Qué equipo perdió y contra quién?
Talleres perdió ante Gimnasia de Mendoza por 3-1.
¿Dónde se disputó el partido?
En el estadio Víctor Legrotaglie.
¿Cuál es la situación actual de Talleres?
El equipo marcha en el último puesto y necesita revertir su presente.
¿Qué deberá evaluar la dirigencia de Talleres?
Deberá evaluar si Sampaoli continuará al frente del plantel.