¿En la cuerda floja? Sampaoli se fue sin hablar y subió al micro antes que sus jugadores

Jorge Sampaoli se retiró sin hacer declaraciones después de la dura derrota de Talleres ante Gimnasia de Mendoza, por 3-1 de visitante, y su continuidad al frente del equipo quedó nuevamente bajo la lupa.

El entrenador dejó el vestuario y se dirigió directamente al colectivo que esperaba al plantel, antes de que lo hicieran los futbolistas, tras el partido disputado en el estadio Víctor Legrotaglie.

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El silencio de Sampaoli luego de la derrota, sumado a su particular salida del estadio y al mal momento deportivo, alimentó las dudas sobre su futuro como entrenador de la “T”, que marcha en el último puesto.

El equipo cordobés atraviesa un momento complicado y necesita revertir rápidamente su presente. La derrota ante Gimnasia se sumó al duro traspié sufrido en la fecha anterior frente a Lanús en el Kempes. En la próxima fecha, recibirá a Rosario Central.

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Sampaoli había asumido con la intención de darle una nueva identidad al equipo, pero los resultados todavía no acompañaron y el margen de error parece cada vez más reducido.

Ahora, la dirigencia de Talleres deberá evaluar los pasos a seguir y definir si el entrenador continuará al frente del plantel.

Informe de Hugo Lombardi desde Mendoza