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Talleres fue un mar de nervios, perdió con Gimnasia de Mendoza y se hunde en su crisis deportiva

Fue 3-1 en el estadio Víctor Legrotaglie. Modica (2) y Cingolani anotaron para "El Lobo". Descontó Santiago Fernández para la "T", que lo buscó sobre el cierre pero no pudo: perdió cuatro de los cinco que jugó y marcha último.

17/08/2026 | 23:25Redacción Cadena 3

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FOTO: Rick le escapa a la marca de Juan Franco en un pasaje del juego.

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Talleres profundizó su crisis este lunes al perder 3-1 ante Gimnasia de Mendoza en el estadio Víctor Legrotaglie, en una fría noche cuyana que le dio otro golpazo al "Matador". 

Los goles del local fueron anotados por Agustín Modica, en dos oportunidades, y Luciano Cingolani. Santiago Fernández descontó en el complemento para la "T".

Además, el arquero albiazul, Ezequiel Unsain, atajó un penal, y hubo dos expulsados: el ex Instituto Juan Franco en el "Lobo" y Román Riquelme en el "Albiazul".

"El Matador" no logra levantar cabeza: venía de perder 3-0 de local ante Lanús y volvió a recibir tres goles. Además, en el ciclo Sampaoli disputó cinco partidos, perdió cuatro y apenas ganó uno: el de aquella ya lejana goleada 4-0 sobre Platense en Vicente López, que pareció un oasis en el desierto.

En la próxima fecha, recibirá al Rosario Central de Ángel Di María, el lunes que viene en el Kempes.

SÍNTESIS

Gimnasia de Mendoza (3): 23. César Rigamonti; 22. Juan Franco, 2. Diego Mondino, 4. Ezequiel Muñoz, 3. Matías Recalde; 30. Esteban Fernández, 21. Fermín Antonini, 28. Tomás O’Connor; 26. Facundo Lencioni; 9. Agustín Módica, 7. Luciano Cingolani.

Suplentes: 31. Lautaro Petruchi, 42. Lautaro Carrera, 16. Germán Guiffrey, 32. Luciano Paredes, 19. Julián Ceballos, 5. Nahuel Barboza, 33. Brian Andrada, 11. Santiago Rodríguez, 17. Ignacio Sabatini, 35. Valentino Simoni, 15. Ulises Sánchez, 8. Matías Vargas. DT: Darío Franco.

Talleres (1): 32. Ezequiel Unsain; 20. Augusto Schott, 6. Román Riquelme, 13. Valentín Fascendini, 3. Alexandro Maidana; 8. Federico Fattori, 5. Matias Galarza; 36. Emiliano Chiavassa, 19. Franco Cristaldo; 37. Rick Lima Morais; 11. Valentín Depietri.

Suplentes: 1. Santino Barbi, 12. Jeremías Florentín, 44. Santiago Fernández, 2. Timoteo Chamorro, 25. Thiago Baroni, 23. Gabriel Báez, 35. Gonzalo Nuccio, 10. Giovanni Baroni, 39. Lautaro Ortiz, 31. Bruno Trey, 49. Valentín Dávila, 77. Ronaldo Martínez. DT: Jorge Sampaoli.

Goles: 8’ PT Agustín Módica (G), 19’ PT Agustín Módica (G), 5’ ST Luciano Congolani (G), 40´ST Santiago Fernández (T)

Cambios en Gimnasia de Mendoza: 17’ ST Nahuel Barboza por Esteban Fernández, 17’ ST Ignacio Sabatini por Tomas O’Connor, 27’ ST Luciano Paredes por Luciano Cingonali, 37´ST Matías Vargas por Agustín Módica y Ulises Sánchez por Fermín Antonini.

Cambios en Talleres: ET Gabriel Báez por Alexandro Maidana, ET Valentín Dávila por Emiliano Chiavassa, 15’ ST Emiliano Chiavassa por Augusto Schott, 15’ ST Bruno Trey por Federico Fattori, 24’ Santiago Fernández por Franco Cristaldo.

Amonestados: 13’ PT Tomás O’Connor (G), 29’ ST Matías Galarza (T), 35´ST Timoteo Chamorro (T), 42´ ST Ignacio Sabatini (G), 44´ ST Diego Mondino (G), 44´ ST Rick Lima Morais (T).

Expulsados: 21’ ST Juan Franco (G), 21’ ST Román Riquelme (T).

ÁRBITROS DEL PARTIDO

Árbitro: Andrés Gariano

Asistente 1: Ernesto Callegari

Asistente 2: Marcos Horticolou

Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque

VAR: Maximiliano Macheroni

AVAR: Joaquín Gil

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Lectura rápida

¿Qué equipo visita a Gimnasia de Mendoza?
Talleres visita a Gimnasia de Mendoza.

¿Cuándo se juega el partido?
El partido se juega este lunes a las 21.30.

¿Dónde se lleva a cabo el encuentro?
En el estadio Víctor Legrotaglie.

¿Cuál fue el resultado de la última presentación de Talleres?
Talleres perdió como local por 3-0 ante Lanús.

¿Cómo llega Gimnasia a este partido?
Gimnasia también llega tras una caída, perdiendo ante Instituto.

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