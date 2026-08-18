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Simeone fue contundente sobre Julián Álvarez: “Armo el equipo alrededor de él”

El entrenador del Atlético de Madrid respaldó a la “Araña” y aseguró que es el mejor jugador ofensivo del plantel. Sin embargo, no estará este miércoles ante Málaga.

18/08/2026 | 10:44Redacción Cadena 3

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FOTO: "El Cholo" Simeone apoyó a Julián Álvarez (Foto: EFE)

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Diego Simeone fue contundente al referirse al futuro de Julián Álvarez en Atlético de Madrid y dejó en claro que el delantero argentino es una pieza central de su proyecto deportivo.

En la conferencia de prensa previa al debut del "Colchonero" en La Liga ante Málaga, partido que se disputará este miércoles a las 16 (hora argentina), el entrenador fue consultado por las versiones que habían puesto en duda la continuidad de la “Araña” en el conjunto español.

Simeone no dejó margen para las especulaciones y se apoyó en las declaraciones que había realizado previamente el propietario del club, por hablar "así de tajante".

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Desde lo futbolístico, el entrenador también ratificó que Julián es una pieza inamovible de sus planes y que pretende construir el equipo en torno a sus características.

“Sigo pensando en lo que dije en Corea. Es un chico extraordinario; estuvimos hablando como siempre. Entiendo, desde lo deportivo, que necesita un punto más de entrenamiento para llegar de la mejor manera al domingo”, explicó.

Y fue todavía más contundente al describir el lugar que ocupa el argentino en su proyecto: “Es el mejor jugador que tenemos ofensivamente y sigo pensando igual: armar un equipo alrededor de él pensando en su potencia, calidad, jerarquía y talento”.

Sin embargo, Julián no estará disponible para el estreno liguero. Simeone explicó que la decisión responde a una cuestión estrictamente deportiva y a la falta de entrenamientos acumulados por el delantero durante la pretemporada.

“En este partido no le vemos en condiciones de jugar. Intentamos cuidar al jugador”, señaló.

De esta manera, Simeone volvió a respaldar públicamente a Álvarez y dejó en claro que, más allá de los rumores que circularon durante el mercado de pases, cuenta con el delantero argentino como una de las grandes figuras de su Atlético de Madrid.

Lectura rápida

¿Quién se refirió al futuro de Julián Álvarez?
Diego Simeone habló sobre el futuro del delantero argentino en Atlético de Madrid.

¿Qué dijo Simeone sobre Julián Álvarez?
Afirmó que es una pieza central de su proyecto deportivo y el mejor jugador ofensivo del equipo.

¿Cuándo es el debut del Atlético de Madrid?
El debut en La Liga es este miércoles a las 16 (hora argentina) contra Málaga.

¿Por qué Julián Álvarez no jugará en el debut?
No estará disponible debido a la falta de entrenamientos acumulados durante la pretemporada.

¿Qué pretende Simeone con el equipo y Álvarez?
Quiere armar un equipo en torno a las características y el talento de Julián Álvarez.

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