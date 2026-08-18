FOTO: Una confusión en un hospital de Tucumán genera un escándalo por el sexo de un recién nacido

Buenos Aires, 18 agosto (NA) – Un hospital de Tucumán está bajo la lupa luego de que una pareja haya denunciado que esperaban una bebé, pero les entregaron un nene. Ahora, ante la grave acusación, la Justicia provincial impuso que se le realicen pruebas de ADN a varios de los recién nacidos.

Todo comenzó el viernes 14 de agosto por la mañana cuando la joven, de 23 años, debió someterse a una cesárea de urgencia en el Hospital Regional de Concepción "Miguel Belascuain".

Durante el embarazo se realizaron diversas ecografías en las cuales le habían informado de que se trataba de una niña. Sin embargo, cuando le cambiaron el primer pañal confirmaron que entre sus brazos tenían a un niño.

Ante este escenario, dieron aviso a las autoridades del hospital y se realizó la denuncia correspondiente, por lo que comenzó a actuar la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad del Centro Judicial Concepción, encabezada por el fiscal Gerardo Salas.

Desde el medio Contexto detallaron que entre las primeras medidas tomadas por el fiscal fue asistir al edificio médico para recabar información, reconstruir el recorrido del recién nacido y tomar declaraciones.

Se supo que aquella mañana se realizaron en total cinco partos en el hospital, por lo que la Fiscalía dispuso llevar a cabo pruebas de ADN a todos los recién nacidos para determinar si hubo un error en la entrega de los bebés o si en las ecografías realizadas a la joven se equivocaron del sexo y siempre se trató de un niño.

Por el momento no hay imputados, ni detenidos, y la pesquisa avanza en obtener los resultados de los análisis para saber qué pasó aquella mañana.

Comunicado del Hospital

Luego del escándalo, el hospital sacó un comunicado en el que informó: "Este 14 de agosto de 2026 a 11.45hs nació un bebé de sexo masculino de 3,350 grs. por cesárea de urgencia a raíz de una bradicardia fetal que lo ponía en riesgo de vida. A continuación, pasa a área de Recepción de Recién Nacido".

"Luego fue entregado a su madre con el error de sugerir que el sexo era femenino. A partir de ese momento el hospital abrió una investigación administrativa para determinar la falla (que pudo ser involuntaria) y a posterior aplicar las sanciones correspondientes a los responsables de un error de esta magnitud", continúa.

En el cierre del escrito, indicaron: "Todos los registros están a disposición de la Justicia y el hospital realizará el estudio de ADN en el lugar donde la familia lo requiera, a los efectos de confirmar que el recién nacido pertenezca a sus progenitores. La madre e hijo con buena evolución en estos momentos. Se brinda contención a la familia y pedimos disculpas por los inconvenientes ocasionados".