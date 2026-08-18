Disney interpone demanda contra la FCC por licencias de emisión tras críticas a "Jimmy Kimmel"

WASHINGTON — Disney ha presentado el martes una demanda contra la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), argumentando que se han violado sus derechos bajo la Primera Enmienda. Esta acción legal surge luego de que el presidente de la FCC, Brendan Carr, defendiera las medidas del organismo respecto a ABC, señalando que las emisoras deben "operar en el interés público" y que la FCC busca restaurar dicho estándar.

Carr ha expresado que el país necesita contar con "medios de comunicación confiables y respetados, y no estamos ahí". En respuesta, ABC acusó a la FCC de intentar intimidar su libertad de expresión, un derecho protegido por la Constitución, y, por ende, la de todos los medios en el país. Estos comentarios se realizaron en julio durante una presentación de ABC ante la FCC, donde la cadena manifestó su oposición a la revisión anticipada de ocho licencias de transmisión locales de ABC, que comenzó en abril, mucho antes de su fecha de expiración.

La situación se complica aún más por el contexto político, ya que el expresidente Donald Trump ha pedido en varias ocasiones el despido del presentador nocturno Jimmy Kimmel. La revisión de las licencias de ABC por parte de la FCC se inició en medio de una controversia con Kimmel, quien realizó un chiste que ofendió a Trump. En este marco, la FCC citó las prácticas de diversidad, equidad e inclusión de la empresa como parte de su evaluación.

Se han enviado solicitudes de comentarios tanto a la FCC como a ABC, pero aún no se ha recibido respuesta.