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Disney interpone demanda contra la FCC por licencias de emisión tras críticas a "Jimmy Kimmel"

La compañía Disney ha presentado una demanda contra la FCC, alegando violaciones a sus derechos de expresión tras la revisión de licencias de ABC, en un contexto de tensiones con el presidente Trump.

18/08/2026 | 11:52Redacción Cadena 3

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Disney demanda a la FCC por licencias de emisión, alega represalia por

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WASHINGTONDisney ha presentado el martes una demanda contra la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), argumentando que se han violado sus derechos bajo la Primera Enmienda. Esta acción legal surge luego de que el presidente de la FCC, Brendan Carr, defendiera las medidas del organismo respecto a ABC, señalando que las emisoras deben "operar en el interés público" y que la FCC busca restaurar dicho estándar.

Carr ha expresado que el país necesita contar con "medios de comunicación confiables y respetados, y no estamos ahí". En respuesta, ABC acusó a la FCC de intentar intimidar su libertad de expresión, un derecho protegido por la Constitución, y, por ende, la de todos los medios en el país. Estos comentarios se realizaron en julio durante una presentación de ABC ante la FCC, donde la cadena manifestó su oposición a la revisión anticipada de ocho licencias de transmisión locales de ABC, que comenzó en abril, mucho antes de su fecha de expiración.

La situación se complica aún más por el contexto político, ya que el expresidente Donald Trump ha pedido en varias ocasiones el despido del presentador nocturno Jimmy Kimmel. La revisión de las licencias de ABC por parte de la FCC se inició en medio de una controversia con Kimmel, quien realizó un chiste que ofendió a Trump. En este marco, la FCC citó las prácticas de diversidad, equidad e inclusión de la empresa como parte de su evaluación.

Se han enviado solicitudes de comentarios tanto a la FCC como a ABC, pero aún no se ha recibido respuesta.

Lectura rápida

¿Qué acción tomó Disney?
Disney presentó una demanda contra la FCC, alegando violaciones a sus derechos de expresión.

¿Quién es el presidente de la FCC?
El presidente de la FCC es Brendan Carr, quien defendió la revisión de licencias de ABC.

¿Cuál es el contexto de la demanda?
La demanda se origina en tensiones entre Disney y el expresidente Trump, relacionado con Jimmy Kimmel.

¿Qué argumenta ABC en su defensa?
ABC sostiene que la FCC está intimidando su libertad de expresión protegida por la Constitución.

¿Cómo respondió la FCC a las críticas?
Brendan Carr afirmó que la FCC busca asegurar que los medios operen en el interés público.

[Fuente: AP]

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