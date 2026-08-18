Talleres sondea a Quinteros: el contacto que enciende las alarmas sobre el futuro de Sampaoli

Talleres está sondeando el mercado de técnicos. Según pudo confirmar Cadena 3, alguien del club se contactó en las últimas horas con el entorno de Gustavo Quinteros, el entrenador que Independiente dejó libre hace menos de una semana.

El nombre circula con fuerza en el ambiente. Quinteros tiene un currículum contundente: tomó a Vélez en zona de descenso y lo consagró campeón del fútbol argentino. También fue campeón en Bolivia, dirigió a la selección de Ecuador y tuvo un paso por Gremio de Brasil.

Los contactos no son casuales. Existe una relación fluida previa entre Sebastián Quinteros (hijo del técnico y su nuevo representante) y Sebastián Fassi. Esa vía facilitó el sondeo.

Mientras tanto, Jorge Sampaoli sigue al frente del equipo. El DT regresó desde Mendoza en el colectivo de los dirigentes.

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Los números, sin embargo, son preocupantes: Talleres recibió 10 goles en los últimos cinco partidos. Esta mañana se prevé una charla importante en el club.

La información fue anticipada por Mateo Ferrer en la mesa de Juntos. Por ahora se trata de un sondeo, no de una oferta formal. Pero el solo hecho de que Talleres mueva fichas en el entorno de Quinteros genera ruido sobre el presente de Sampaoli.