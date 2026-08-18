Madonna lidera las nominaciones a los Premios MTV 2026, seguida de cerca por Taylor Swift
Madonna encabeza la lista de nominaciones para los Premios MTV 2026 con 11 categorías, seguida de Taylor Swift con 9. Ambos artistas podrían hacer historia en la gala del 27 de septiembre.
FOTO: Madonna lidera las nominaciones a los Premios MTV 2026, seguida de Taylor Swift
NUEVA YORK — La icónica Madonna ha sido anunciada como la artista con más nominaciones para los Premios MTV a los Videos Musicales de 2026, según el anuncio realizado por la cadena el martes.
La artista, quien ha sido nominada en cada década de su trayectoria, cuenta con un total de 19 premios competitivos en los MTV VMA. En 1986, se convirtió en la primera mujer solista en recibir el Video Vanguard Award.
Este año, Madonna competirá en 11 categorías, que incluyen video del año, artista del año y canción del año, así como mejor colaboración, dance, dirección, dirección de arte, cinematografía, edición, coreografía y efectos visuales.
Si logra llevarse la mayor cantidad de premios, igualaría el récord de Beyoncé y Taylor Swift, quienes tienen 30 premios cada una. En el ámbito masculino, Eminem lidera con 15 VMA.
Por su parte, Taylor Swift se posiciona como la segunda artista más nominada de la edición, con un total de 9 nominaciones. Si consigue al menos un premio, se convertiría en la artista más galardonada en la historia de los VMA.
Swift competirá en las categorías de video y artista del año, así como en mejor pop, dirección, dirección de arte, cinematografía, edición, coreografía y efectos visuales.
La lista de nominaciones incluye también a Ariana Grande y Sabrina Carpenter, quienes tienen siete nominaciones cada una, mientras que Bruno Mars, PinkPantheress y Zara Larsson cuentan con cinco cada uno. La artista LISA de Blackpink tiene cuatro nominaciones, y Shakira, Tate McRae, GENER8ION y Yung Lean empatan con tres.
En la categoría de artista del año, los nominados incluyen a Ariana Grande, Bruno Mars, Sabrina Carpenter y Morgan Wallen, además de Madonna y Swift.
El premio más importante de la noche, video del año, tendrá como contendientes a "The Fate of Ophelia" de Swift, "Confessions II — The Film" de Madonna, "Hate That I Made You Love Me" de Grande, "I Just Might" de Mars, "Tear" de Carpenter y "Storm" de GENER8ION, con Yung Lean.
La ceremonia, que tendrá una duración de dos horas, se transmitirá en vivo por CBS el domingo 27 de septiembre a las 7:30 p.m. (hora del Este) desde el Peacock Theater en Los Ángeles. También podrá verse simultáneamente por MTV y estará disponible para streaming en Paramount+ en Estados Unidos.
Al día siguiente, el programa se podrá ver en streaming a nivel mundial en Paramount+ y MTV.
CBS es la cadena anfitriona de diversas ceremonias de premiación, incluidos los Tony y los American Music Awards. Ha transmitido los Grammy desde 1973, aunque esa ceremonia pasará a ABC en 2027.
Este año, los Video Music Awards cuentan con 26 nominados, un récord, entre ellos GENER8ION y Yung Lean, quienes tienen tres nominaciones cada uno por su colaboración "Storm", así como la boy band de K-pop CORTIS y la cantante viral Stella Lefty, quienes tienen dos nominaciones cada uno. Otros nominados destacados por primera vez incluyen a Don Toliver, Kali Uchis, Noah Kahan, Olivia Dean, Tucker Wetmore y Sienna Spiro.
La categoría de mejor dance regresa por primera vez en siete años, con nominaciones para "Nobody’s Girl" de Tate McRae, "New Religion" de Bebe Rexha y Faithless, "Aperture" de Harry Styles, "Runway" de Lady Gaga y Doechii, "Confessions II — The Film" de Madonna, "Stateside" de PinkPantheress con Zara Larsson y "Dance ..." de Slayyyter.
La votación de los fans comenzó en línea el martes en 13 categorías y finalizará el 25 de septiembre a las 6 p.m. (hora del Este) y 3 p.m. (hora del Pacífico). La votación en la categoría de mejor artista nuevo seguirá activa durante el programa.
Lectura rápida
¿Quién lidera las nominaciones?
Madonna encabeza las nominaciones a los Premios MTV 2026 con 11 categorías.
¿Cuántas nominaciones tiene Taylor Swift?
Taylor Swift tiene 9 nominaciones este año.
¿Cuándo se llevará a cabo la ceremonia?
La ceremonia se realizará el 27 de septiembre de 2026.
¿Dónde se transmitirá el evento?
Se transmitirá en vivo por CBS y MTV, y estará disponible en Paramount+.
¿Qué categoría destaca entre las nominaciones?
El premio más importante, video del año, incluye a "The Fate of Ophelia" de Swift y "Confessions II — The Film" de Madonna.
[Fuente: AP]