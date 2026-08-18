El refugio de Massachusetts que alberga a casi 400 cobayas en busca de un hogar

SALISBURY, Massachusetts, EE.UU. — Kimie Smothermon comienza cada jornada rodeada de los sonidos característicos de casi 400 cobayas. La atención diaria que requieren estos animales puede ser tanto un cuento de hadas como un desafío abrumador para ella.

"Si pudiera escaparme de esto a estas alturas, probablemente lo haría", bromea Smothermon. "Pero sí creo que, hasta cierto punto, probablemente no me levantaría de la cama si no tuviera esto".

Smothermon es la propietaria del Guinea Pig Sanctuary, ubicado en Salisbury, a aproximadamente 64 kilómetros al norte de Boston. En su refugio, entre 350 y 400 cobayas viven en un espacio modesto, organizados en jaulas apiladas del suelo al techo.

El ambiente es a menudo caótico, con voluntarios y visitantes moviéndose entre las jaulas para limpiar y atender a los animales enfermos. Sin embargo, también se siente alegría, ya que los sonidos de los cobayas al recibir verduras frescas provocan risas entre los presentes, y muchos disfrutan de abrazar y consolar a los animales.

Cada cobaya tiene su propio nombre visible en su jaula, y los voluntarios anotan sus personalidades. Maui es sociable y cariñoso, Gritty es mayor y tímido, mientras que Rio es activo y juguetón, acercándose a sus cuidadores al reconocer sus olores.

Janet Woodman, una voluntaria, comenta: "Son animales muy sensibles. Personalmente, creo que son el mejor animal de terapia después de un caballo".

Este santuario es uno de los pocos en Estados Unidos dedicado exclusivamente al rescate de cobayas, llenando un vacío a medida que las personas se sienten abrumadas por las responsabilidades de cuidar a estas mascotas. Además de ofrecer refugio, el santuario promueve la reubicación de los animales en nuevos hogares cuando es posible.

Las cobayas, originarias de Sudamérica, pueden medir entre 20,32 y 25,4 centímetros. Desde su domesticación en el 5000 a.C., existen 13 razas que son tanto mascotas como fuente de alimento.

Smothermon señala que es común que las cobayas necesiten ser adoptadas en parejas, ya que son animales sociales y no deben estar solos en jaulas.

En una de sus primeras jornadas este año, una mujer mayor llegó al santuario con dos jaulas, explicando que no podía cuidar de sus cobayas debido a la enfermedad de su esposo. Smothermon, empatizando con la situación, decidió no cobrarle la tarifa habitual por el ingreso.

"Yo le digo a la gente: tráiganlas aquí. Si eso es lo que necesitan hacer, yo asumiré la responsabilidad", expresa Smothermon.

Otros días, recibe llamadas de todo el país, preguntando si puede aceptar cobayas de diferentes estados, algunas de las cuales podrían estar embarazadas.

El estrés constante es algo que Smothermon no había anticipado. Su historia comenzó cuando su nieto Alex llevó a casa una cobaya, lo que marcó el inicio de su familia como refugio para estos animales. Tras un incendio en 2019 que destruyó su hogar y cobró la vida de su nieto, Smothermon y su familia se mudaron a Massachusetts y decidieron continuar con la misión de rescatar cobayas.

Smothermon reconoce que el trabajo es arduo y solo tiene unos pocos días libres al año. Sin embargo, la constante necesidad de cuidar a estos animales la mantiene motivada: "Si no me levanto, no comen y pueden morir. Así que, aunque no es una elección, tengo que hacerlo".