Estudio revela que pilotos y sobrecargos enfrentan alto riesgo de cáncer por radiación

NUEVA YORK — Un reciente estudio ha señalado que los auxiliares de vuelo y los pilotos tienen un riesgo significativamente elevado de fallecer por cánceres asociados a la radiación, superando incluso a aquellos que laboran con materiales radiactivos. Esta investigación aporta nuevas evidencias sobre los efectos de la radiación cósmica en la salud de quienes vuelan a grandes altitudes.

La radiación cósmica, que proviene del espacio, llega a la superficie terrestre en cantidades reducidas, pero la exposición aumenta considerablemente para quienes operan en aviones. A pesar de la existencia de estudios previos que indicaban tasas más altas de mortalidad por cáncer entre los profesionales de la aviación, el nuevo análisis, publicado en la revista JAMA Internal Medicine, proporciona datos más robustos.

Este estudio utilizó información de más de 12 millones de certificados de defunción, incluyendo datos sobre ocupaciones, para examinar las tasas de mortalidad por varios tipos de cáncer vinculados a la radiación, como leucemia, linfoma, mieloma múltiple y diferentes cánceres de piel, mama, tiroides, próstata y del sistema nervioso central.

Los hallazgos revelaron que, entre más de 500 ocupaciones analizadas, los auxiliares de vuelo presentaron el mayor porcentaje de muertes por cánceres relacionados con la radiación, mientras que los pilotos ocuparon el segundo lugar. En ambas ocupaciones, las probabilidades de muerte fueron notablemente altas para cada tipo de cáncer relacionado con la exposición a radiación.

Los investigadores, que no incluyeron en el estudio a los expertos que comentaron sus hallazgos, afirmaron que ni los sobrecargos ni los pilotos mostraron tasas de mortalidad anormalmente elevadas por cánceres no relacionados con la radiación. Esto sugiere que la exposición ocupacional es el principal factor detrás del aumento de riesgos, más que estilos de vida o factores socioeconómicos.

En términos absolutos, se determinó que aproximadamente el 6,9% de las muertes de auxiliares de vuelo fueron atribuidas a estos cánceres, lo que equivale a alrededor de 1 de cada 14 muertes en esa categoría. En el caso de los pilotos, la cifra fue del 6,7%, mientras que en la población general trabajadora, este porcentaje se situó en el 5%. El doctor Vishal Patel, principal autor del estudio de la Facultad de Medicina de Harvard, destacó la importancia de estos datos.

Sin embargo, los autores también reconocieron limitaciones en su investigación. No se pudo determinar con precisión la cantidad de radiación a la que estuvieron expuestos los auxiliares de vuelo y pilotos, ni si algunas ocupaciones fueron clasificadas incorrectamente en los certificados de defunción. También se mencionó que el riesgo de cáncer podría verse agravado por la alteración del reloj biológico, consecuencia de los viajes frecuentes a través de husos horarios y horarios laborales irregulares.

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) ha admitido que las tripulaciones aéreas están expuestas a radiación ionizante, pero no establece límites federales sobre la dosis ni requiere monitoreo. El doctor Patel afirmó que "no se puede gestionar una exposición que se ha decidido no medir".

La presidenta de la Association of Flight Attendants-CWA, Sara Nelson, enfatizó que el informe respalda la necesidad de tomar en serio la exposición a la radiación, un tema que el sindicato ha planteado durante años. "El riesgo es conocido, pero las tripulaciones no reciben educación ni información", añadió Nelson, quien subrayó la falta de responsabilidad por parte de las autoridades.

Los expertos sugieren que los exámenes anuales de piel podrían ser apropiados para todos los que trabajan en vuelos de gran altitud, y que las mujeres en estos roles podrían beneficiarse de mamografías más frecuentes. Asimismo, se recomienda a los médicos que atienden a estos profesionales mantener un mayor índice de sospecha de cáncer durante sus evaluaciones.