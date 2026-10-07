El impacto de los cannabinoides en la ansiedad: un hallazgo clave en el cerebro

Investigadores de la Universidad Northwestern identificaron un grupo específico de neuronas que podrían explicar por qué el consumo de cannabis puede desencadenar ansiedad. Este descubrimiento se realizó en un contexto donde se combinó el uso de cannabinoides con situaciones de estrés.

Los científicos expusieron a ratones a un olor amenazante derivado de la orina de zorro. Antes de la exposición, se les administró un placebo o un fármaco cannabinoide sintético. Los ratones que recibieron el cannabinoide mostraron un comportamiento más ansioso, como congelarse con mayor frecuencia y explorar menos el área con el olor del depredador.

Los investigadores atribuyeron estos comportamientos a una mayor actividad en un grupo de células cerebrales conocido como neuronas somatostatinas, ubicadas en la amígdala central, una región del cerebro clave en el procesamiento del miedo y el estrés. Al silenciar genéticamente estas neuronas, los ratones que habían recibido el cannabinoide mostraron menos aversión al olor del depredador, sugiriendo que estas células desempeñan un papel importante en la respuesta ansiosa.

El autor principal del estudio, el Dr. Sachin Patel, presidente de psiquiatría y ciencias del comportamiento en la Escuela de Medicina Feinberg de la Universidad Northwestern, comentó que "los resultados de este estudio podrían explicar por qué una experiencia placentera puede volverse negativa rápidamente si las personas consumen demasiado cannabis o si la situación se torna estresante".

Los investigadores también midieron las reacciones de los ratones a diferentes dosis del cannabinoide sintético, observando el tiempo que pasaban cerca del olor y su comportamiento de huida o congelación. Además, implantaron un pequeño microscopio en el cerebro de los ratones para monitorear su actividad cerebral.

Los experimentos revelaron que los cannabinoides debilitaron un mecanismo cerebral que actúa como un freno natural sobre las neuronas somatostatinas. Cuando este freno se redujo, las neuronas se volvieron más activas. "Dosis más altas de cannabinoides y estrés ambiental actuaron juntos para liberar sinérgicamente el 'freno' en la amígdala central, lo que a su vez impulsó una ansiedad excesiva", explicó Patel.

El uso de cannabis ha aumentado en los Estados Unidos en los últimos años, y las visitas a salas de emergencias por efectos adversos relacionados también han crecido. Estudios previos han encontrado una asociación entre el uso de cannabis y un mayor riesgo de ansiedad a largo plazo. La ansiedad y los trastornos del estado de ánimo están en aumento a nivel global.

Patel enfatizó que comprender cómo el cannabis afecta la función cerebral podría revelar nuevas formas de contrarrestar las consecuencias negativas que pueden surgir en algunas personas. Además, los hallazgos podrían tener relevancia más allá de los efectos secundarios relacionados con el cannabis, ya que las mismas neuronas podrían representar un objetivo más amplio para entender o reducir la ansiedad.

El estudio, titulado "Modulación cannabinoide de la dinámica poblacional de la amígdala central durante la investigación de amenazas", fue publicado el 2 de octubre en Nature Communications y recibió apoyo de los Institutos Nacionales de Salud y de la Fundación de Investigación sobre el Cerebro y el Comportamiento.