El transporte interurbano es normal en Córdoba: Aoita alcanzó un acuerdo provisorio

FOTO: El transporte interurbano provincial y urbano del interior se prestarán normalmente.

La Asociación Obrera de la Industria del Transporte Automotor (AOITA) informó este marres a la tarde que, a partir de la intervención del Gobierno de Córdoba, se logró destrabar la negociación y alcanzar un acuerdo provisorio por 45 días en el marco de la discusión paritaria.

Como consecuencia de este entendimiento, quedan sin efecto las medidas de fuerza previstas y los servicios de transporte interurbano provincial y urbano del interior se prestarán con normalidad.

El acuerdo abre una instancia transitoria, mientras continúa la discusión por la recomposición salarial de los trabajadores del sector.

Cumplido el período acordado, Aoita informó que retomarán la negociación paritaria.