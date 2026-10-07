La evolución animal podría haberse iniciado 200 millones de años antes de lo estimado

Un nuevo estudio de la Universidad de Oxford desafió las teorías existentes sobre la evolución de los animales, sugiriendo que estos podrían haber aparecido entre 800 y 700 millones de años atrás, lo que implica una diferencia de hasta 200 millones de años respecto a estimaciones anteriores. Esta investigación, publicada el 2 de octubre en la revista Science Advances, propone que los primeros animales podrían haber existido incluso antes o durante las severas glaciaciones conocidas como Snowball Earth.

Tradicionalmente, se pensó que los animales emergieron de manera abrupta en el registro fósil justo antes del Cámbrico (539 a 487 millones de años atrás), aunque otras evidencias apuntaban a un origen mucho más antiguo. El estudio se centra en cómo los investigadores han utilizado depósitos fósiles antiguos para establecer una edad máxima para la aparición de los animales.

Uno de los sitios clave es el Weng'an Biota en China, un depósito fósil de aproximadamente 590 millones de años que contiene organismos microscópicos, pero ninguno puede identificarse de manera definitiva como animal. Debido a esta ausencia, se argumentó que los animales probablemente evolucionaron después de que se formó el Weng'an Biota, ya que tal depósito debería haber capturado evidencia de ellos si ya existían.

Sin embargo, el nuevo estudio cuestionó esta suposición. Un equipo internacional, que incluyó científicos de la Universidad de California Berkeley, ETH Zúrich y Yale University, llevó a cabo un análisis exhaustivo de microfósiles excepcionalmente preservados del Kheseen Biota en Mongolia. Este sitio es más de 40 millones de años más joven que el Weng'an, pero comparte algunas especies con él. Importante es que para el momento en que se formó el Kheseen Biota, los animales ya eran conocidos en otros lugares del mundo.

Los investigadores examinaron más de 140 muestras utilizando microscopía electrónica de barrido, revelando nuevas especies de microfósiles, incluyendo acritarchs y fósiles similares a embriones. A pesar de la excepcional preservación, ninguno de los fósiles pudo identificarse con seguridad como un animal.

El autor principal, el profesor asociado Ross Anderson de la Universidad de Oxford, afirmó: "El Kheseen Biota rompe el argumento de que los microfósiles excepcionales de Weng'an significan que habríamos visto fósiles de animales en el ensamblaje si hubiesen existido en ese momento". Esto sugiere que los animales pudieron haber ocupado ambientes diferentes o que las condiciones químicas del Kheseen no eran adecuadas para preservar restos animales.

Los investigadores también examinaron depósitos fósiles mucho más antiguos, de aproximadamente 850 a 730 millones de años, que incluyen la Formación Svanbergfjellet (Noruega), el Bitter Springs Group (Australia) y el Chuar Group (Arizona, EE.UU.). Usando estos depósitos más antiguos, llevaron a cabo un análisis de reloj molecular que sugiere que la aparición de los animales podría haberse producido entre 800 y 700 millones de años atrás.

Además, evidencias químicas, conocidas como biomarcadores, ya indican que es posible que los animales hayan tenido una historia evolutiva más profunda de lo que sugiere el registro fósil. Estas pistas sugieren que los primeros animales probablemente eran pequeños y de cuerpo blando, lo que dificultó su preservación en el registro fósil.

Si los animales realmente surgieron entre 800 y 700 millones de años atrás, la implicancia es que podrían haber existido incluso antes de que la Tierra entrara en sus periodos de glaciación extrema. Esto reabre preguntas sobre si las condiciones ambientales de la Snowball Earth influyeron en el origen y la evolución temprana de la vida animal.

El primer autor del estudio, Orin Lole Durbin, quien era estudiante de pregrado en la Universidad de Oxford durante la investigación, afirmó: "Los fósiles de cuerpos de animales pre-Ediacaran todavía nos eluden, y este análisis no prueba que los animales existieran hace 800 millones de años. Sin embargo, nuestra nueva evidencia fósil de Mongolia socava uno de los principales argumentos para restringir los orígenes animales al intervalo Ediacaran".

Los investigadores sugirieron que futuros estudios deberían examinar depósitos fósiles de una gama más amplia de ubicaciones y condiciones de preservación en la búsqueda de evidencia de los primeros animales.