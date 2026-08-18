Rally Cordobés: El ADN de la provincia vuelve a acelerar a fondo el fin de semana

El 21.22.23 de agosto los fanáticos tienen otra cita con el Rally Cordobés, para la 6ª Fecha del Campeonato 2026, el Rally de Villa María que propone su exigente llano veloz como el siguiente escenario de una lucha que no para de sumar atractivos.

Un certamen con atractivo en todas las divisiones y que en RC2, la mayor, ha sumado al juvenil Santino Rossi (18), junto a su navegante Martín Baucero, quienes con un veloz Citroën C3 se destacaron desde el principio en su debut y vencieron en la última carrera de Montecristo.

El salteño Tomi Olmedo es la revelación del campeonato, debutó en el automovilismo en la primera fecha y lidera con comodidad el certamen

Una victoria clara, pero ajustada, sobre los punteros de la clasificación anual, Tomás Olmedo y Juan Pablo Monasterolo que, con el Skoda Fabia del team 'Villagra', buscará la revancha el fin de semana que viene.

Otro que deslumbra a pura velocidad es el joven riojano Valentín Folledo, con un Citroën C3

Con el mismo gusto en la boca, llegarán a la cabecera de San Martín, Valentín Folledo y Pedro De la Vega, con otro C3 de Gabriel Pozzo; Santiago Baldo y Zacarías García, también con C3 pero atendido en SAAM Racing de Jesús María.

Santi Baldo y Zaca García siempre están en la disputa con el Citroën C3 que preparan en Jesús María

El campeón Germán Hubmann con Eugenio Arrieta, sobre el Skoda Fabia de Daniel Salvano; y el local Hernán Echeverría, con Francisco Falistocco, también con un Fabia, pero de KS Rally, los últimos ganadores de la carrera villamariense.

El campeón Germán Hubmann y su Fabia han resignado algo de contundencia, pero siempre están peleando arriba

Los hermanos Sergio y Mateo Ribodino con Ford Fiesta; la catamarqueña Meliza Prevedello y el cordobés Sergio Daparte, con Skoda y -seguramente- un par de coches más que confirmarán su presencia de aquí, al viernes por la mañana, le pondrá un excelente primer pelotón a 14ª Edición de esta competencia.

Elder Tasca, uno que -por oficio- sabe bien cómo se corren los rallies y mantiene la punta en MR con su hija Francina

En la Maxi Rally, Elder y Francina Tasca con su VW vienen de dos victorias, comandan el campeonato, han demostrado conocer cómo se ganan las carreras del llano y son claros pretendientes, en lucha con Osvaldo Pedrido y Matías Mainero con Ford Fiesta; Gastón Pedrido y Sebastián Dieminger -VW Polo-; y Osvaldo Sartori junto a Santiago Minucchi, con otro Fiesta.

Baudino-De María y este Peugeot de DS Racing comandan la disputada RN4

En RN4, son Pablo Baudino y Agustín De María con un Peugeot 208 lo que defienden la punta de la tabla y siempre tienen buenos argumentos para la victoria. Los escoltan los Civalero, el veterano Oscar y Alma, con un Subaru clásico; también estarán en la lucha los sanfrancisqueños Carlos y Eduardo Maggi con su VW Gol; Matías Álvarez y Rubén Bollati con su Chevrolet Onix; y el de Laguna Larga, Esteban Barbero, con Nicolás Oliva, a bordo del Toyota Yaris y seguramente unos cuantos participantes más que se sumarán en el registro de anotados hasta el comienzo de las acciones.

Cravero-Prieto ganaron 4 de las 5 corridas con este excelente Peugeot del Schwartz Competición

La muy competitiva RC5 tiene al comando -y ya inscriptos- a los riotercerenses Mauro Cravero y Manuel Prieto que, con su rendidor Peugeot 208, solo resignaron la victoria en el asfalto de Punilla. Y si bien están holgados en los puntos, no corren con esa tranquilidad los rallies, donde luchan palmo a palmo con otros dos muy buenos 208, los de Juan Manuel Paisa y Martín Lucas; y los brocherenses Pablo y Valentina Curletto, que en ritmo de carrera están más cerca que los puntos del certamen.

El público es una constante en cada paso del Rally Cordobés y volverá a disfrutarlo el próximo fin de semana en Villa María

Mario y Nicolás Bruno en N1 con un Ford Fiesta; Emanuel Ibarra y Sergio Sacilotto con un VW Gol de N2; Rodolfo Ramos y Gustavo Soto con su correctísimo Ford Fiesta en N3; Tomás Perotti y Gonzalo Martínez con su VW Gol en RC6 deberán luchar mucho con los ganadores de las dos últimas y locales, Renato Marchetto y Leonardo Londero, con otro Gol-, con quienes empatan la punta del torneo; animarán sus respectivas divisiones, donde siempre también se producen interesantes disputas para que el público las disfrute al costado de los caminos del Rally Cordobés.

Rally Cordobés 2026 -Campeonato de Pilotos, 5 fechas-

RC2: Olmedo 179, Hubmann 119, Baldo 116, Alonso 63, Folledo 58.

Maxi Rally: Tasca 142.5, O. Pedrido 118.5, Rossi 91, G. Pedrido 59, Folledo 38.

RN4: Baudino 139, Civalero 101, Barbero 99, Schröeder 87, Álvarez 76.

RC3: Ambrosio 58, Cardozo 43, Boaglio 22, Scicolone 16, Zucchini, Paredes 4.

RC5: Cravero 197, Paisa 149, Curlett 131, Forzani 79, G Genovese 68.

N1: Bruno 143, Destéfanis 132, Eli 102, Márquez 92, L. Vega 61.

RC6: Perotti y Marchetto 145, Malpassi 134, Pedrón 125, Guareschi 57.

N3: Ramos 142, Anselmi 127, Pertegarini 112, Bolgan 103, Rébola 82.

N2: Ibarra 225, F. Vega 159, Arnejo 113, Silberberg 77, Redolfi 76.

Cadena 3 Motor, con datos y fotografías de Rally Cordobés