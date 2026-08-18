Tembló Córdoba: un sismo de magnitud 2.9 se registró al oeste de Tanti
El INPRES informó que la profundidad fue de 10 kilómetros y el epicentro se ubicó a 56 kilómetros al oeste de la capital provincial.
18/08/2026 | 09:17Redacción Cadena 3
FOTO: Un temblor sacudió a varias localidades de Córdoba.
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Audio. Tembló Córdoba: un sismo se registró al oeste de Tanti.
Juntos
Un sismo de magnitud 2.9 se registró este martes a las 9:07 (hora local) en la provincia de Córdoba, según datos del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES).
El organismo precisó que el epicentro se localizó a 21 km al oeste de Tanti, a 56 km al oeste de la ciudad de Córdoba y a 254 km al noreste de San Luis. Las coordenadas del evento son latitud -31.42 y longitud -64.79.
La profundidad del sismo fue de 10 kilómetros. Se trata de un cálculo automático sujeto a revisión por un sismólogo.
Por su baja magnitud y profundidad moderada, este tipo de eventos suele ser percibido de forma leve o no sentirse en absoluto en zonas urbanas, aunque puede registrarse con mayor claridad en localidades serranas cercanas al epicentro.
Los habitantes de diversas localidades, como Carlos Paz, Salsacate y La Calera, reportaron a Cadena 3 haber sentido el temblor. Tere, una oyente de Salsacate, comentó: "Se sintió tan fuerte que se cayeron las cosas de los estantes. Así como con un ruido así ensordecedor, muy, muy fuerte".
Otro oyente, Federico, destacó que, aunque el temblor no fue de gran magnitud, su cercanía a la superficie hizo que se sintiera con intensidad.
En tanto, Fabiana Fernández, desde La Calera, afirmó: "Acá tembló todo, en Carlos Paz también". Laura, desde Cuesta Blanca, describió la sensación: "Parecía como un camión arrancando".
Informe de Juntos.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió? Un sismo de magnitud 2.9 fue registrado en Córdoba.
¿Quién reportó el sismo? El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) reportó el evento.
¿Cuándo se registró? El sismo se registró este martes a las 9:07 (hora local).
¿Dónde fue el epicentro? El epicentro se localizó a 21 km al oeste de Tanti.
¿Por qué es relevante? Este tipo de sismos suele ser percibido de forma leve o no sentirse en absoluto en zonas urbanas.