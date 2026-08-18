Para hacer historia: Independiente Rivadavia buscará los cuartos de la Libertadores ante Fluminense
El partido se disputa desde las 19 en el Malvinas Argentinas. "La Lepra", que atraviesa el mejor momento de su historia, quiere seguir soñando en el torneo de clubes más importante de América. Transmite Cadena 3 Mendoza.
FOTO: Independiente Rivadavia busca meterse entre los ocho mejores de América.
Buenos Aires, 17 agosto (NA) -- Independiente Rivadavia de Mendoza recibe este martes a Fluminense de Brasil, en un encuentro crucial para avanzar a los cuartos de final de la Copa Libertadores de América.
El partido se disputará desde las 19 en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, con transmisión de Cadena 3 Mendoza.
El árbitro designado para el encuentro es el colombiano Andrés Rojas, acompañado en el VAR por su compatriota Leonard Mosquera.
Independiente Rivadavia llega a este encuentro con un buen ánimo, tras haber logrado un empate valioso en el histórico Estadio Maracaná en el partido de ida, lo que le otorga buenas chances para avanzar entre los ocho mejores del continente.
En el ámbito local, el equipo mendocino enfrentó a Belgrano, actual campeón del Torneo Apertura, utilizando un equipo alternativo, pero sufrió una derrota por 2-0.
A pesar de esto, Independiente Rivadavia se mantiene en la cima de la tabla anual, empatado con Argentinos Juniors, lo que lo posiciona como un serio candidato para alzarse con el título de Campeón de Liga a finales de año.
Por su parte, Fluminense llega a este partido en un momento complicado, habiendo sido eliminado en los octavos de final de la Copa de Brasil por Vasco da Gama. En el Brasileirao, se encuentra en la cuarta posición, pero solo ha conseguido una victoria en sus últimos cinco encuentros.
/Inicio Código Embebido//Fin Código Embebido/
.
Lectura rápida
¿Qué partido se juega?
Independiente Rivadavia enfrenta a Fluminense por los octavos de final de la Copa Libertadores.
¿Cuándo se lleva a cabo?
El partido está programado para este martes a las 19 horas.
¿Dónde se jugará?
El encuentro se realizará en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.
¿Cómo llega Independiente Rivadavia?
El equipo mendocino viene de un buen empate en Maracaná y lidera la tabla anual en el torneo local.
¿Cuál es la situación de Fluminense?
Fluminense ha tenido un rendimiento irregular y fue eliminado en la Copa de Brasil recientemente.
[Fuente: Noticias Argentinas]