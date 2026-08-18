Qué dijeron los jugadores de Talleres tras la derrota: no hablaron con Sampaoli y mostraron su dolor

El presente de Talleres preocupa y cala hondo en el plantel. Luego de la caída por 3-1 ante Gimnasia de Mendoza en condición de visitante, los jugadores Santiago Fernández y Valentín Depietri hablaron con Cadena 3 y no ocultaron su frustración por el complejo momento futbolístico que atraviesa la institución de barrio Jardín.

Fernández eligió dirigirse directamente a la parcialidad albiazul, afectada por los malos resultados. “A la gente queremos decirle que vamos a seguir dejando la vida. La deben estar pasando mal, igual que nosotros. Nuestro deseo es darles una alegría”, manifestó con dolor el joven zaguero.

Al analizar el desarrollo del encuentro en Mendoza, el defensor reconoció la superioridad del rival: “Fue un partido raro. Ellos golpearon en los momentos justos, especialmente con ese gol tempranero. Creo que la victoria de ellos es merecida”.

Respecto a su polivalencia en el campo de juego y los rumores sobre el cuerpo técnico, Fernández aclaró su situación táctica actual. “Mi posición natural es de defensor central por derecha, pero puedo contribuir en una línea de tres. No hablamos con el técnico”, admitió, al tiempo que asumió la autocrítica grupal: “Duele muchísimo estar donde estamos y atravesar este momento. Somos los responsables de esto, pero seguiremos trabajando”.

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En la misma sintonía se expresó Valentín Depietri, quien coincidió en que el único camino para revertir el presente es la exigencia en el día a día. “Hay que trabajar; con trabajo se sale”, enfatizó.

Al ser consultado sobre el futuro del entrenador Jorge Sampaoli y la intimidad del vestuario tras el pitazo final, el delantero fue contundente: “No sabemos nada del técnico. No lo vimos a Jorge. Estamos todos muy dolidos. Ojalá podamos revertir la situación”.

Finalmente, Depietri remarcó el impacto anímico que significó el tropiezo ante el elenco mendocino, pero llamó a la unidad para afrontar los próximos compromisos. “Nos golpea mucho la derrota porque laburamos un montón. Es cuestión de seguir insistiendo. Esto es un conjunto y la responsabilidad es de todos. Con trabajo y todos juntos, creo que lo vamos a sacar adelante”, concluyó.

Entrevistas de Hugo Lombardi