Científicos argentinos crean un test rápido y accesible para detectar dengue en fases tempranas

Buenos Aires, 18 agosto (NA) -- Investigadores argentinos están trabajando en un nuevo test rápido destinado a la detección del virus del dengue en sus fases iniciales, ante la urgente necesidad de contar con herramientas diagnósticas eficaces. Este avance se basa en experiencias previas en el desarrollo de prototipos diagnósticos para el Virus del Papiloma Humano (VPH) y el Covid-19 (SARS-CoV-2).

La investigadora Elisa Bolatti, quien lidera el proyecto del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) en el Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario (IBR-UNR), comentó: "Si bien existen métodos diagnósticos muy sensibles como la PCR, requieren infraestructura especializada y personal capacitado. Nuestro objetivo es generar un test rápido, innovador y económico, que pueda utilizarse en distintos niveles del sistema de salud para fortalecer la capacidad diagnóstica del país".

El funcionamiento del test se centra en identificar la proteína "NS1", que se encuentra en altas concentraciones en la sangre durante los primeros días de la infección. Desde el CONICET, se señala que esta herramienta podrá ser utilizada en guardias, centros de atención primaria y operativos territoriales, lo que permitiría detectar el virus directamente en el punto de atención, sin requerir equipamiento complejo. Esto, a su vez, facilitaría el manejo clínico, prevenir complicaciones y agilizar la vigilancia epidemiológica durante los brotes.

Una de las innovaciones más destacadas de este desarrollo es el uso de aptámeros como sensores moleculares. A diferencia de los anticuerpos tradicionales empleados en la mayoría de los tests actuales, los aptámeros son moléculas sintéticas que se diseñan y seleccionan en laboratorio para unirse a su objetivo con alta precisión. Esta tecnología presenta ventajas estratégicas, ya que al no depender de sistemas biológicos o animales para su producción, su fabricación resulta más simple, económica, escalable y altamente estable.

Actualmente, el proyecto se encuentra en la etapa de optimización, buscando crear un prototipo funcional que será evaluado con muestras clínicas.