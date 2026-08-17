Gran Hermano: se conoció la nueva eliminada de la Generación Dorada en un emocionante duelo
La participante abandonó la casa tras perder el duelo final de la placa en una votación muy ajustada. Su salida se produjo después de una de las semanas más escandalosas y conflictivas del reality.
FOTO: Gran Hermano Generación Dorada.
Buenos Aires, 17 agosto (NA) -- Alejandra Majluf se convirtió en la nueva eliminada de Gran Hermano tras no lograr imponerse en el duelo final de la placa frente a Luana. La votación del público determinó su salida de la casa.
Este desenlace se produjo después de horas de tensión entre los participantes del reality. La jornada estuvo marcada por conflictos, discusiones y estrategias, lo que influyó en la dinámica de la placa de nominados.
Finalmente, Alejandra Majluf y Luana se enfrentaron en el mano a mano decisivo. Con el anuncio del resultado de la votación, se confirmó la salida de Majluf del programa.
A diferencia de otras eliminaciones que habían estado cargadas de fuertes enfrentamientos, Alejandra dejó la casa sin generar nuevos conflictos y aceptó la decisión del público con serenidad.
De este modo, Gran Hermano vivió una noche de eliminación marcada por la tensión y las estrategias que han caracterizado esta edición. Los participantes que continúan deberán ahora enfrentar una nueva etapa del juego.
Lectura rápida
¿Quién fue la eliminada?
Alejandra Majluf fue la nueva eliminada de Gran Hermano.
¿Contra quién compitió?
Compitió en un duelo final contra Luana.
¿Cómo fue la votación?
La votación del público fue muy ajustada, lo que determinó su salida.
¿Cómo reaccionó al salir?
Alejandra aceptó la decisión del público sin generar conflictos.
¿Qué impacto tuvo su eliminación?
La eliminación se produjo tras una semana llena de conflictos y tensiones dentro de la casa.
[Fuente: Noticias Argentinas]