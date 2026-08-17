Gran Hermano: se conoció la nueva eliminada de la Generación Dorada en un emocionante duelo

Buenos Aires, 17 agosto (NA) -- Alejandra Majluf se convirtió en la nueva eliminada de Gran Hermano tras no lograr imponerse en el duelo final de la placa frente a Luana. La votación del público determinó su salida de la casa.

Este desenlace se produjo después de horas de tensión entre los participantes del reality. La jornada estuvo marcada por conflictos, discusiones y estrategias, lo que influyó en la dinámica de la placa de nominados.

Finalmente, Alejandra Majluf y Luana se enfrentaron en el mano a mano decisivo. Con el anuncio del resultado de la votación, se confirmó la salida de Majluf del programa.

A diferencia de otras eliminaciones que habían estado cargadas de fuertes enfrentamientos, Alejandra dejó la casa sin generar nuevos conflictos y aceptó la decisión del público con serenidad.

De este modo, Gran Hermano vivió una noche de eliminación marcada por la tensión y las estrategias que han caracterizado esta edición. Los participantes que continúan deberán ahora enfrentar una nueva etapa del juego.