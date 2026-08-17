En vivo

Noche y Día

Susana Buontempo

Argentina

En vivo

Noche y Día

Susana Buontempo

Rosario

En vivo

De largo

Música

En vivo

La noche más pulenta

Adrián Gómez

En vivo

Trasnoche random

Radio

Podcast

Amamos Argentina

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Espectáculos

Gran Hermano: se conoció la nueva eliminada de la Generación Dorada en un emocionante duelo

La participante abandonó la casa tras perder el duelo final de la placa en una votación muy ajustada. Su salida se produjo después de una de las semanas más escandalosas y conflictivas del reality.

17/08/2026 | 23:51Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Gran Hermano Generación Dorada.

FOTO: Gran Hermano Generación Dorada.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Buenos Aires, 17 agosto (NA) -- Alejandra Majluf se convirtió en la nueva eliminada de Gran Hermano tras no lograr imponerse en el duelo final de la placa frente a Luana. La votación del público determinó su salida de la casa.

Este desenlace se produjo después de horas de tensión entre los participantes del reality. La jornada estuvo marcada por conflictos, discusiones y estrategias, lo que influyó en la dinámica de la placa de nominados.

Finalmente, Alejandra Majluf y Luana se enfrentaron en el mano a mano decisivo. Con el anuncio del resultado de la votación, se confirmó la salida de Majluf del programa.

A diferencia de otras eliminaciones que habían estado cargadas de fuertes enfrentamientos, Alejandra dejó la casa sin generar nuevos conflictos y aceptó la decisión del público con serenidad.

De este modo, Gran Hermano vivió una noche de eliminación marcada por la tensión y las estrategias que han caracterizado esta edición. Los participantes que continúan deberán ahora enfrentar una nueva etapa del juego.

Lectura rápida

¿Quién fue la eliminada?
Alejandra Majluf fue la nueva eliminada de Gran Hermano.

¿Contra quién compitió?
Compitió en un duelo final contra Luana.

¿Cómo fue la votación?
La votación del público fue muy ajustada, lo que determinó su salida.

¿Cómo reaccionó al salir?
Alejandra aceptó la decisión del público sin generar conflictos.

¿Qué impacto tuvo su eliminación?
La eliminación se produjo tras una semana llena de conflictos y tensiones dentro de la casa.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Espectáculos

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf