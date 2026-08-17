Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cerró este lunes 17 de agosto

En el actual contexto económico de Argentina, la cotización del dólar se ha convertido en un tema central para la vida cotidiana de los ciudadanos. Este lunes 17 de agosto, las diferentes modalidades de cambio brindan una variedad de precios que reflejan la complejidad del mercado. El dólar oficial se encuentra a un valor de $1.460 para la compra y $1.510 para la venta.

Por otro lado, el dólar blue, que es el tipo de cambio paralelo y suele ser más elevado, cotiza a $1.525 de compra y $1.545 de venta. Esta diferencia entre ambos valores genera considerable incertidumbre entre los consumidores, quienes se ven forzados a evaluar cuál cotización les ofrece mayores ventajas.

El dólar mayorista, utilizado por los bancos y empresas para operaciones más grandes, se sitúa en $1.478,50 para la compra y $1.487,50 para la venta. También existe el dólar bolsa, cuyo valor de compra es de $1.509,60 y el de venta se eleva a $1.521,60. Este último se utiliza para operaciones financieras que permiten al inversor comprar dólares a través de compras de acciones en el mercado local.

Adicionalmente, los valores del dólar contado con liquidación (CCL) son más altos, con una compra de $1.571,10 y venta de $1.573,80. El CCL permite a los inversores transferir dinero al exterior a través de la compra de activos en el mercado local.

No menos importante es el dólar cripto, que cotiza en esta jornada a $1.576,83 de compra y $1.580,73 de venta. Las criptomonedas se han vuelto un refugio para algunos inversores en tiempos de alta volatilidad del peso argentino.

Finalmente, la modalidad de dólar tarjeta, que se aplica a los consumos en el exterior con tarjeta de crédito, muestra precios elevados: $1.898 para la compra y $1.963 para la venta. Este costo tiene en cuenta el recargo del 30% que establece la ley, y también el impuesto PAIS, lo que incrementa su costo final.

Las variaciones en el precio del dólar son consecuencia de múltiples factores, como la inflación, las expectativas del mercado, la política económica del gobierno, y también la dinámica internacional. Ante la incertidumbre económica y las altas tasas de inflación, muchos argentinos prefieren resguardar su dinero en moneda dura.