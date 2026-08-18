Clima en Santa Fe: cómo estará el tiempo este martes 18 de agosto

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la región deen el día de hoy.

Ahora

En este momento, el cielo ense encuentra cubierto pory la temperatura actual es de 10°. La sensación térmica es de 10°, con una humedad del 98%. La visibilidad es de 10000 metros y el viento sopla a 8 m/s desde el sur-suroeste. La presión atmosférica se mantiene en 1015 hPa.

El clima hoy martes 18 de agosto

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 8° y una máxima de 10°. Las condiciones de viento y humedad se mantendrán similares a las actuales, con un cielo mayormente nublado. No se prevén lluvias significativas durante el día, aunque la alta humedad podría generar una sensación de frescura.

Pronóstico extendido

En los próximos días, el clima enmostrará variaciones. El miércoles 19 de agosto, se anticipa una mínima de 7° y una máxima de 11°, con probabilidad de. El jueves 20, las temperaturas oscilarán entre 10° y 16°, con. Para el viernes 21, se espera un clima más despejado, con mínimas de 9° y máximas de 16°. El fin de semana se presentará con cielos parcialmente nublados y temperaturas que rondarán entre 7° y 15°.