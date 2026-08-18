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Clima en Santa Fe: cómo estará el tiempo este martes 18 de agosto

Este martes 18 de agosto, Santa Fe presenta un clima fresco con temperaturas que oscilarán entre 8° y 10°. La humedad es alta y se prevén cielos nublados durante gran parte del día.

18/08/2026 | 00:16Redacción Cadena 3

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Clima en Santa Fe: pronóstico del tiempo para el 18 de agosto

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la región de Santa Fe en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el cielo en Santa Fe se encuentra cubierto por nubes y la temperatura actual es de 10°. La sensación térmica es de 10°, con una humedad del 98%. La visibilidad es de 10000 metros y el viento sopla a 8 m/s desde el sur-suroeste. La presión atmosférica se mantiene en 1015 hPa.

El clima hoy martes 18 de agosto

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 8° y una máxima de 10°. Las condiciones de viento y humedad se mantendrán similares a las actuales, con un cielo mayormente nublado. No se prevén lluvias significativas durante el día, aunque la alta humedad podría generar una sensación de frescura.

Pronóstico extendido

En los próximos días, el clima en Santa Fe mostrará variaciones. El miércoles 19 de agosto, se anticipa una mínima de 7° y una máxima de 11°, con probabilidad de lluvias ligeras. El jueves 20, las temperaturas oscilarán entre 10° y 16°, con lluvias moderadas. Para el viernes 21, se espera un clima más despejado, con mínimas de 9° y máximas de 16°. El fin de semana se presentará con cielos parcialmente nublados y temperaturas que rondarán entre 7° y 15°.

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