Clima en Rosario: cómo estará el tiempo este martes 18 de agosto

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la ciudad de Rosario en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el cielo en Rosario se encuentra cubierto por nubes. La temperatura actual es de 11°, con una sensación térmica de 11°. La humedad es del 74%, lo que contribuye a una atmósfera fresca. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla desde el sur a una velocidad de 9 km/h.

El clima hoy martes 18 de agosto

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 6° y una máxima de 12°. Las condiciones de viento se mantendrán moderadas, con ráfagas que podrían alcanzar los 8 km/h. La humedad, en niveles altos, podría generar una sensación de frescura durante todo el día. No se esperan precipitaciones, pero el cielo permanecerá mayormente nublado.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Rosario se presentarán con variaciones en las temperaturas. El miércoles 19 de agosto, se espera una mínima de 5° y una máxima de 17°, con cielo parcialmente nublado. El jueves 20, la mínima será de 10° y la máxima de 18°, con cielo nublado. Para el viernes 21, se anticipa una mínima de 8° y una máxima de 15°, con cielo parcialmente nublado. Finalmente, el sábado 22, se pronostica una mínima de 4° y una máxima de 14°, con cielo despejado.